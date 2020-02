– Jeg synes det er helt horribelt at det skal være så dyrt, sier Trine Rabben.

Hun er frivillig turleder i Røde Kors «Ferie for alle», et tilbud til familier som strever økonomisk.

Rabben kjenner flere barn som aldri har vært i et badeland.

– De har ikke mulighet til å bruke 500-600 kroner på en sånn type aktivitet. Mange familier har ikke råd, forteller hun.

I Skien fritidspark, som er det nærmeste badelandet for henne selv, koster det nå 660 kroner for en familie på fire å bade en lørdag.

– Hårreisende. Det stenger ute familier som har behov for å være sammen og kunne delta på den type aktiviteter, sier hun.

Trine Rabben i Røde Kors mener de stive prisene fører til sosiale forskjeller. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Stor variasjon

NRK har sjekket priser i badeland over hele landet.

Kartet viser priser på de 29 anleggene som er medlem av interesseorganisasjonen Badelandene.

Trykk på punktene for å se prisen i ditt lokale badeland.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Samtlige av badelandene i oversikten er helt eller delvis eiet av forskjellige kommuner og fylkeskommuner. Samlet får de flere millioner kroner i offentlig støtte hvert år.

Tilbudet i de ulike anleggene varierer stort. Det samme gjør prisene.

De dyreste enkeltbillettene finner vi hos Aquarama i Kristiansand.

Der koster det 225 for voksne og 185 for barn i helger og ferier. Med familierabatt slipper du litt billigere unna.

Aldersgrensene er også varierende.

Om du har med barn som er over elleve år, topper Sørlandsbadet i Lyngdal lista.

Da må du betale 740 kroner for to barn og to voksne.

Den rimeligste familiebilletten har Nes svømmehall i Årnes.

De tar 290 kroner for en familie på fire.

– Skaper et press

Silje-Helen Stavsholt Gusjås er glad for å kunne gi sønnen Gabriel (4) gode opplevelser i badeland. De besøker Skien fritidspark jevnlig, men merker at det svir for lommeboka.

– Ikke minst etter at Gabriel fikk en lillebror og vi ble fire, sier tobarnsmoren.

Silje-Helen Stavsholt Gusjås og sønnen Gabriel (4). Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Hun tror mange familier må stå over på grunn av billettprisene.

– Det er ikke alle som har den muligheten. Det er mye snakk om press når det kommer til klær. Jeg tenker at høye priser i for eksempel badeland også er med på å skape forskjeller.

Målet er å gå i null

Daglig leder i Skien fritidspark, Jens Petter Aas, har respekt for at noen opplever inngangsbillettene som dyre. Han mener likevel at badelandet har fornuftige priser.

– Vi er satt til å drifte anlegget ut fra et forretningsmessig nivå på oppdrag fra kommunen. I stor grad er våre priser satt ut fra det kostnadsnivået vi har, sier Aas til NRK.

Jens Petter Aas, daglig leder i Skien fritidspark. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Det er det politisk valgte styret som bestemmer prisene.

– Det skal så langt det er mulig matche prisene på andre aktiviteter.

I Aquarama i Kristiansand mener man også at prisene kan forsvares, om det skal være mulig å drive fornuftig.

Daglig leder, Vibeke Holm Ruud, understreker at de samtidig er opptatt av å inkludere familier med lav inntekt.

Nøkkelen er et godt samarbeid med Nav og kommunen. Sistnevnte eier også lokalene til badeanlegget i Kristiansand sentrum, som driftes av et privateid driftsselskap i et offentlig privat samarbeid (OPS).

– Aquarama skal være et folkehelseanlegg for hele byen. Vi har flere avtaler som gir barnefamilier med dårlig råd muligheten til å bade. Dette er viktig for oss, sier hun.

Silje-Helen Stavsholt Gusjås og sønnen Gabriel (4) prøver en av skliene i Skien fritidspark. Foto: Nils Skumsvoll / NRK