Presten skjulte legningen sin i over 40 år – nå arrangerer hun regnbuemesse med en spesiell gjest

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sogneprest Anne Marie Nystein i Notodden har kommet ut som lesbisk, etter å ha skjult legningen sin det meste av livet.

Nystein arrangerer i år en Pride-gudstjeneste, og møter støtte fra tidligere skeptikere, inkludert hennes tidligere professor og nåværende Kirkerådsleder, Harald Hegstad.

Generalsekretær i Skeivt kristent nettverk, Solveig Gjesdal, understreker at det har vært mye diskriminering av skeive i kirken, men at det nå er en økende støtte og åpenhet.

Hegstad, som tidligere var motstander av likekjønnet ekteskap, har endret syn etter å ha sett konsekvensene av sitt tidligere standpunkt.

Nystein håper at hennes åpenhet vil bidra til at fremtidige skeive kristne vil ha det lettere både med sin legning og sin tro. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

De går med raske skritt mot hverandre og ender i en god klem.

– Så fint at du kunne komme, sier Anne Marie Nystein, og tørker en tåre bak brillene.

– Det skulle bare mangle, svarer han.

Etter 15 år møtes de igjen. Han var teologiprofessoren hennes under studiene, og de har ikke sett hverandre siden hun leverte masteroppgaven.

Han var den siste hun hadde forventet å se her i dag. På Pride-gudstjeneste i kirken hennes.

Overrasket

Allerede da hun var 12 år, visste hun at hun forelsker seg i damer og ikke i menn. Likevel har hun skjult legningen sin for de rundt seg.

– Jeg har gjemt meg bak kirkens ståsted, fordi jeg var redd for at folk skulle vite hvem jeg var, sier Nystein.

Hun var gift med en mann i 33 år. De fikk to barn sammen, fire barnebarn og har enda ett på vei.

For tre år siden fortalte hun endelig sannheten om legningen sin.

Nå står hun opp for seg selv og andre skeive kristne, og sist helg arrangerte hun altså regnbuemesse i Notodden kirke.

Da den tidligere professoren hennes sa at han ville komme og holde Pride-gudstjeneste sammen med henne, ble hun overrasket.

– Jeg ble overrasket over at han støtter vår sak, sier Nystein, mens det brister litt i stemmen.

– Du blir rørt når du snakker om det?

– Ja, for det betyr så mye.

Lite visste den 12 år gamle jenta at hun en dag skulle være åpen lesbisk og arrangere en regnbuemesse i Notodden kirke. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Endret syn

Motstanden mot skeive i det kristne miljøet har lenge vært sterk. Først i 2017 ble det tillatt med likekjønnet ekteskap i kirken.

Nysteins tidligere professor er ikke bare professor. Han er også kirkerådsleder i Den norske kirke.

For 15 år siden, da Nystein studerte for å bli prest, var ikke professoren spesielt åpen for homofili i kirken.

Han mente at samliv mellom to av samme kjønn ikke kunne forsvares i rammene av den kristne etikken.

– Det var før jeg innså hvilke konsekvenser et slikt standpunkt har for mange skeive, sier Harald Hegstad.

Da Hegstad forsto at det er greit å være både skeiv og kristen, satte han seg ned med tekstene fra Bibelen. Han mente at de måtte tolkes på nytt.

Hegstad og Nystein tar en selfie sammen idet de er kommet inn i Notodden kirke. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Stor skade

Solveig Gjesdal i Skeivt kristent nettverk mener at diskriminering av skeive i kirkene har gjort stor skade i mange menneskers liv.

– Det er ulike meninger om homofili i kirken, også den dag i dag. Flere skeive opplever det som belastende og stressende, sier hun.

Solveig Gjesdal er generalsekretær i Skeivt kristent nettverk.

Gjesdal mener derfor at kirken må fortsette å jobbe for mer åpenhet.

Samtidig påpeker hun at de har kommet langt på vei i retning av mer toleranse. I fjor bestemte Den norske kirke at de ikke lenger skal diskriminere skeive når de ansetter.

– Det er stadig flere som støtter skeive, som ønsker en endring og som jobber for det, sier Gjesdal.

– Føler meg nesten frelst

– «Guds vilje». Hva føler du når du hører dette? spør Hegstad forsamlingen i Notodden kirke.

Han står på talerstolen og titter utover salen med alvor i blikket.

– Jeg tror at mange har følt «Guds vilje» som vanskelig, spesielt mange skeive, sier han med stødig stemme.

Harald Hegstad og Anne Marie Nystein står sammen om regnbuemessa i Notodden kirke. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det betyr mye at en mann med så stor tyngdekraft i presteskapet i Den norske kirke, støtter oss, sier Nystein.

Hun er rørt og stolt over pride-gudstjenesten. Nå er håpet at framtidas skeive kristne vil ha det lettere både i legningen og i troen sin.

– Jeg føler meg nesten frelst, smiler hun.