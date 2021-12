Posten advarer mot svindelforsøk før jul: – Mer og mer profesjonelt

I forrige uke advarte Telenor sine brukere om et storstilt svindelangrep, der mottakere av tekstmeldinger fikk beskjed om at de hadde et tapt anrop og en talemelding i mobilsvareren.

Nå, rett før den virkelige julestria starter, går også Posten ut og advarer om leveringsmeldinger som kan ligne på meldinger fra dem.

– Det blir mer og mer profesjonelt, og det er vanskelig å se hvem som er ekte avsender. Språket ligger ofte tett opp til det vi ellers fører, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Posten ser at svindelforsøkene rettet mot kundene, har økt i takt med at folk kjøper mer på nettet. En svindelmelding som nå er i omløp, lyder;

SVINDELFORSØK: Mange nordmenn har fått melding fra svindlere som utgir seg for å være fra Posten. Foto: Skjermdump/Fredrik Hansen / NRK

Vanlig under pakkerush

Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) er slike svindelmeldinger svært vanlig i perioder hvor det sendes mye pakker.

– Mange venter på pakker nå, og det vet svindlerne. De sender ut hentemeldinger i hopetall, og treffer alltid på noen som venter på pakker og tror det er en ekte avsender, sier Karoline Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i Norsis.

Og i en travel hverdag er det flere som lar seg lure.

– Når vi har det litt travelt, glemmer vi noen ganger å tenke oss om. Dessverre er det noen som går på og ender opp med å gi fra seg personlig informasjon eller kredittkortopplysninger, sier hun.

Denne varianten er også i omløp. Foto: SKJERMDUMP / NRK

– Tatt seg opp

Nesten halvparten av alle nordmenn over 18 år har i løpet av det siste året mottatt en SMS eller en e-post med lenke til et nettsted som ber om sensitive opplysninger. 8 prosent oppgir at de har svart på henvendelsen og gitt fra seg opplysningene det bes om. Det kom fram i en undersøkelse fra Norsis i sommer.

– Svindlerne spiller på tre virkemidler, frykt, fristelser og tillit. Dette med tillit er typisk her. Svindlerne utnytter merkenavn som vi har tillit til, slik som Posten, sier Tømte.

Foreløpig har ikke Posten fått meldinger om at folk har blitt svindlet, og pressesjefen hadde ikke sett meldingen før NRK tok kontakt.

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Posten

– Denne type svindelforsøk har tatt seg veldig opp de siste årene, og Posten sender aldri ut e-poster eller meldinger med betalingslinker hvor man skal legge igjen personlig informasjon, sier Pettersen.

Telenor blokkerte 1,2 millioner svindelmeldinger på et døgn i forrige uke. Likevel spredde meldingene seg i rekordfart, og noen lot seg lure av talemeldingene som ble sendt ut.

Telenor kjenner til ca. 80 kunder som klikket på lenka og lastet ned skadelig programvare på mobilen, forteller Torbjørn Busch, seniorsikkerhetsrådgiver i Telenor.

– Vi tar kontakt med våre kunder som er rammet og veileder dem, slik at de får avinstallert programvaren, sier Busch.

Sjekk nettsiden

Pressesjefen i Posten anbefaler at man som kunde forholde seg til Postens nettside eller Posten-appen.

– Heldigvis blir folk mer og mer bevisst denne type svindel, sier Pettersen.

Også Norsis anbefaler folk å sjekke nettsidene til Posten, eller andre firmaer SMS-ene oppgis å være fra.

– Tenk deg om en ekstra gang når du får en hentemelding. Da husker du kanskje at Posten ikke pleier å sende slik meldinger, eller å be om betaling på denne måten. Og er du i tvil, gå til kilden selv og sjekk, sier Tømte.

Karoline Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i Norsk senter for informasjonssikring (Norsis). Foto: FOTOGRAFENE BECKBACK / FOTOGRAFENE BECKBACK

Norsis anbefaler at man logger seg inn dersom man har en bruker hos firmaet, eller ringer kundeservice og sjekker.

Hensikten med disse svindelforsøkene er ofte å lure fra deg personlig informasjon, sier Tømte.

– Blir du bedt om å oppgi kontoopplysninger, kredittkortinformasjon eller annen personlig informasjon på uvanlige steder, bør varselklokken ringe. Da bør du gå ut og lukke siden, sier hun.