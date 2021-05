Søndag gikk Bamle, Skien og Porsgrunn over til tiltaksnivå 5b. Det vil si de nest strengeste tiltakene. Grunnen er at antall nye smittede har økt kraftig.

URETTFERDIG: Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss (Ap), sier det oppleves som ulogisk og urettferdig at Porsgrunn ikke får flere vaksinedoser. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Dette skjer samtidig som kommunene har gitt fra seg vaksinedoser til blant annet Oslo. Det får ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn til å reagere.

Krever vaksinedosene tilbake

– Det oppleves som ulogisk og urettferdig. Vaksiner er mot fremtidig sykdom, og da er det veldig merkelig at vi skal få så få vaksiner fordi vi har hatt lite smitte tidligere, sier Kåss.

Han er samtidig glad for at de har fått god støtte av staten når det gjelder tiltak for å stoppe smitten.

Men nå krever han å bli prioritert.

– Vi må få tilbake de vaksinene som vi tidligere har gitt bort. Og vi må se om kanskje byområder, som Grenland, bør prioriteres.

Kåss mener andre byområder har fått flere vaksiner fordi at de tidligere har hatt mye smitte.

– Nå har vi mye smitte, og det viser at man må fordele vaksine på en annen måte. Vi bør få langt flere enn det vi får nå.

Avviser kritikken

Folkehelseinstituttet (FHI) forsvarer sin strategi.

Overlege Preben Aavidsland mener det var riktig å gi flere doser til tett befolkede områder i for eksempel Oslo.

Han vil ikke gi vaksinedoser tilbake til Skien, Porsgrunn og Bamble.

– Nei, det tar for lang tid å bruke vaksinasjon som middel for å håndtere slike lokale utbrudd. Det tar to-tre uker å omdisponere vaksiner og deretter to-tre uker før vaksinasjon gir beskyttelse, sier Aavidsland.

Innen den tid regner han med at utbruddet er under kontroll, slik kommunene har klart tidligere.

Han anslår at kommuner som er i samme situasjon som Porsgrunn ligger om lag to til tre uker etter de prioriterte områdene.

– Går sakte

Ordfører Robin Kåss er enig i at flere vaksiner ikke stanser dette utbruddet nå. Dette stoppes ved at man lar være å treffe andre mennesker, forteller han.

Men han opplever at situasjonen er frustrerende for innbyggerne. Mange er urolige og lurer på når det er deres tur til å få vaksine.

Tirsdag får Porsgrunn drøyt 1200 nye vaksinedoser av Pfizer. Halvparten av disse skal gå til personer som får dose nummer to.

Neste uke kommer det færre doser, ikke bare til Porsgrunn, men over hele landet.

Aavidsland i FHI bekrefter at det kommer få doser i mai. Men i løpet av juni og juli kommer flere doser.