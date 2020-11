Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Meldinger om planlagte arrangementer renner inn, etter at Porsgrunn kommune denne uka besluttet at alle private arrangementer med mer enn 20 personer skal varsles i forkant.

Halvor Nordal Strand, arrangementskoordinator i Porsgrunn kommune. Foto: Privat

– Foreløpig er det mange dåpsarrangementer og bryllup, men også noen møter, sier Halvor Nordal Strand.

Han er arrangementskoordinator i Porsgrunn kommune, og er glad for å se at innbyggerne i Porsgrunn tar kommunens nye regler om meldeplikt på alvor.

Tidlig ute

En av dem er Pia Øverland.

Sammen med sin kommende ektemann, Anstein Engravslia, skal hun markere bryllup med vennefest i midten av november.

De har derfor fylt ut et skjema for å varsle om de kommende festlighetene.

– Det var heldigvis veldig enkelt. Det er nok å tenke på, sier Øverland.

Hun synes det er bra at Porsgrunn kommune er tidlig ute.

De frykter likevel at festen kan ryke, om det maksimale antallet gjester reduseres på nytt, med nye retningslinjer for hele landet.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Paret har allerede måttet gi beskjed til flere gjester at de ikke kan komme likevel, for å komme under grensen.

Paret har planlagt bryllupsfesten i månedsvis. Foto: Privat

– Det setter en demper med alle disse restriksjonene. Det er jo festen som er viktig, sier den vordende bruden, som sammen med kjæresten har holdt på med intens planlegging siden januar.

Flere byer varsler smittevernpåbud

Det er kalt inn til krisemøter i flere norske byer denne uka.

Rådmannen i Drammen har foreslått å innføre tiltak som i all hovedsak er de samme som de som er innført i Oslo.

I Tromsø anbefales det blant annet økt bruk av hjemmekontor og hjemmeskole.

Politikerne i Trondheim diskuterer hva de skal gjøre med kollektivtrafikken og et eventuelt pålegg om bruk av munnbind.

Egne kontrollører

Utleierne i kommunen blir oppfordret til å kontakte arrangørene og be dem registrere arrangementet sitt.

– Det er opp til hver enkelt arrangør å sørge for at dette blir gjort, sier Strand.

Kommunen har også mulighet til å sende kontrollører på arrangementer for å kontrollere at ting går riktig for seg i forhold til smittevernet.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap), mener innføringen av meldeplikt gjør det enklere å kontrollere.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap). Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Ikke minst har vi verktøy til smittesporing i etterkant, hvis uhellet skulle være ute, sier han til NRK.