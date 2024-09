Fredag for halvannen uke siden ble den store Fyrverkerikonserten i Horten avlyst på grunn av uvær.

Dårlig vær sørget for lite liv på scenen i Horten. Foto: Robert Hansen / NRK Dette bildet forbinder man med en vellykket fyrverkerikonsert i Horten. Foto: Robert Hansen / NRK

En trist dag for artister og publikum. Og for den lille grønne pølsekiosken på stranda, som fikk seg en skikkelig pølseknekk.

Istedenfor 5000 potensielle kunder, så kom ingen.

Det som skulle bli årets beste dag for kioskdriver Svein Finstad blåste bort.

Massevis av meldinger

Pølseselgeren ble tatt på senga. Fordi pølsene er ferskvare, fikk han nemlig ikke levert den store haugen av pølsepakker tilbake til butikken.

Men så. Som Ivar Aasen skrev i «Norske Ordsprog» fra 1856; Alt har en ende, men pølsa har to.

Ordtaket benyttes for å si at gode og vonde tider en gang må ta slutt.

Den lille pølsekiosken på Vollane i Horten skulle ha årets beste dag under Fyrverkerikonserten. Slik ble det ikke ... Foto: Robert Hansen / NRK

I løpet av helga gikk det fra smell til salutt, takket være omtale i media og et flott sensommervær.

– Det har vært utrolig mange som har kontaktet meg de siste dagene, forteller Finstad. Både enkeltpersoner og foreninger har jaktet på billige fyrverkeripølser.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det var til og med en kar fra Sørlandet som ville sende pølsene til Ukraina.

– Det har rett og slett vært pølsekø foran vogna. Jeg føler at mange kom for å støtte meg, forteller Finstad.

Nå er alle overskuddspølsene fra den avlyste Fyrverkerifestivalen revet bort.

Må bestille nye pølser(!)

Salget tok av som en rakett, og pølsene til Finstad ble utsolgt en time før stengetid på søndag.

– Det var noen kunder hadde syklet helt fra Åsgårdstrand. De ble dessverre skuffet over at pølsekokeren var tom.

Egentlig skulle sesongen til strandkiosken være over denne uka, men et høytrykk over Østlandet til helga, og gode værmeldinger utover i september, har gjort at vogna vil fortsette å holde åpent noen uker til.

– Så nå må jeg faktisk ut og kjøpe flere pølser, sier Finstad lattermildt.

– Hvordan har denne opplevelsen vært?

– Det har vært en del pes, og mye styr. Men det jo utrolig hyggelig at folk har støttet meg i denne kinkige situasjonen.

Neste år må vi kanskje være litt mer forsiktige med innkjøpene, erkjenner pølseselgeren.