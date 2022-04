Politijurist dømt for grov uaktsomhet i tjenesten

Tirsdag møtte politijurist Magnar Pedersen i retten, tiltalt for grov uaktsomhet i tjenesten.

Politijuristen fra Sandefjord var tiltalt av Spesialenheten for politisaker etter at han beordret pågripelse og ransaking av en kvinne og boligen hennes.

Ifølge tiltalen skjedde dette uten nødvendige tillatelser fra retten.

Pedersen nektet straffskyld i retten. Ifølge hans forsvarer, Kjetil Baustad Egelie, mener Pedersen det fremdeles ikke er grunnlag for domfellelse.

– Vi skal nå bruke de neste to ukene på å ta stilling til den, sier forsvareren til NRK.

I tillegg til en bot på 10 000 kroner, må Pedersen betale 5 000 kroner i saksomkostninger.

FORSVARER: Kjetil Baustad Egeli representerte Magnar Pedersen i retten Foto: Tenden Advokatfirma

Mistenkte smykketyveri

Det var i januar i fjor at Pedersen besluttet at de skulle ransake boligen til kvinnen som jobbet som vaskehjelp.

Kvinnen var mistenkt for å ha stjålet smykker og bunadssølv av en kunde. Den samme kunden er ansatt som politibetjent i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet fant aldri noe tyvegods hjemme hos vaskehjelpen, og smykkene ble funnet kort tid etter. Det viste seg at de aldri hadde vært stjålet, men lå i en eske på loftet til politikvinnen.

Den mistenkte vaskehjelpen har rent rulleblad og bodd i Norge siden 2006. Hun hadde jobbet hos politikvinnen i flere år uten problemer.

Det var ifølge påtalemyndigheten ingenting som skulle tilsi at det var hun som stod bak tyveriet.

Retten er også kritisk til at saken ble etterforsket av Sør-Øst politidistrikt.

«Etter rettens oppfatning bør politidistriktene i Norge, på generelt grunnlag, være varsomme med å etterforske straffbare forhold hvor deres egne ansatte er fornærmet på fritiden».

Videre skriver retten.

«Terskelen for å be om bistand fra et annet politidistrikt ut fra habilitetshensyn bør være lav».

I RETTEN: Magnar Pedersen har ført flere saker for retten. Denne gangen var han selv tiltalt. (Arkivbilde) Foto: Linn Udnes / NRK

Nektet straffskyld

Magnar Pedersen fikk først et forelegg på 8.000 kroner for forholdet, men nektet å vedta forelegget. Han måtte derfor møte i retten.

Pedersen er en profilert politijurist i Vestfold og saken gikk derfor for Agder tingrett. Da rettssaken startet i Arendal tinghus tirsdag, erkjente Pedersen de faktiske forhold, men nektet straffskyld.

I retten forklarte politijuristen at han hadde tiltro til politikvinnes forklaring.

– Jeg anså anmeldelsen som svært troverdig, forklarte han.

Pedersen forklarte at han fikk beskjed av etterforskningslederen om at saken hastet.

– Jeg fikk beskjed om jeg skulle prioritere den. Så da gjorde jeg det.

Dommeren stilte spørsmål ved hvorfor saken fikk høy prioritet, og lurte på om det var fordi det var en ansatt i politiet som sendte anmeldelsen.

– Jeg kan forstå det, men det var ikke min tanke da, svarte Pedersen.

KLAGET: Gracja Skallerud er advokat for kvinnen som klaget politijuristen inn for Spesialenheten for politisaker Foto: Advokat Skallerud

Fikk livet snudd på hodet

Også polititjenestekvinnen som anmeldte forholdet, fikk uttale seg som vitne i rettssaken.

Hun fikk spørsmål fra dommeren om hvorfor hun ikke forsøkte å lufte mistanken ovenfor vaskehjelpen, uten å involvere store politiressurser.

– Ja, når resultatet ble som det ble, kunne jeg ha gjort det. Men vi var rådville, forklarte hun.

Vaskehjelpen fikk en beklagelse etter ransakelsen. Men saken hadde allerede snudd opp ned på livet hennes. Det fortalte hennes advokat, Gracja Skallerud, til NRK da saken gikk for retten.

– Min klient har lidd veldig. Dette har gått utover hele familien, omdømmet deres og økonomisk, sa Skallerud, til NRK under rettssaken.

Kvinnen driver eget vaskefirma og etter ransakelsen mistet hun flere kunder.