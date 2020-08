Politiet vil fengsle passasjer etter E18-kollisjon

Mannen, som er fra Lillestrøm, ble tirsdag siktet for drapsforsøk på sjåføren av personbilen som krasjet i en tankbil mandag kveld.

Sjåføren, som var kamerat av siktede, ble hardt skadet og ligger på intensiven på Rikshospitalet, ifølge politiadvokat Julianne Angre i Sør-Øst politidistrikt.

I dag fremstilles den 32 år gamle passasjeren for varetektsfengsling i to uker med brev- og besøksforbud.

Motsetter seg ikke fengsling

– Vi har ikke fått avhørt siktede eller andre vitner, så vi er redde for at han kan påvirke bevis, i hovedsak fornærmede siden han heller ikke er avhørt ennå, sier Politiadvokat Julianne Angre i Sør-Øst politidistrikt.

32-åringen har sagt seg villig til å avgi forklaring, men at han ikke er i form til det ennå.

– Etter planen avhøres han ikke før neste uke, sier Angre.

Mannens forsvarer Bjørn Erik Rødser forteller at klienten ikke motsetter seg fengsling, men at de ikke møter til fengslingsmøtet.

– Det ligger ikke noen erkjennelse av straffskyld i det, men vi trenger tid til å roe ned og finne ut av ting. Det var forventet at politiet ville ha varetektsfengsling, så det er ikke noe dramatikk i det, sier forsvareren.

Mannen har ikke forklart seg for politiet, så Rødser vil ikke gå inn på hva han har fortalt om hendelsen.

Tidligere domfelt

Mannen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for narkotikaforbrytelser.

Bakgrunnen for at passasjeren ble siktet var videoer fra to kjøretøy og opplysninger fra vitner, sa seksjonsleder for etterforskning ved Grenland politistasjon Annie Sandersen til NRK tirsdag.