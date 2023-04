I mars ble Meierigården i Porsgrunn totalskadd etter en storbrann.

Brannårsaken er fortsatt uvisst, men politiet har tidligere sagt til NRK at de ikke kan utelukke at brannen er påsatt.

Som en del av etterforskningen ønsket politiet å hente inn videomateriale som kunne hjelpe med å belyse saken og finne årsaken til brannen.

Avisa Varden ble spurt om å dele deres videomateriale av dekningen av brannen, forteller redaktør Tom Erik Thorsen.

– Det har vi ikke ønsket å gjøre, fordi det vil være en uheldig praksis dersom politiet får oversendt materiale fra mediene. Særlig upublisert materiale.

Det var Journalisten som først omtalte dette.

Sa nei til forespørsel

Det ble grundig begrunnet for politiet, ifølge lokalavisa sin redaktør.

Politiet fattet da en formell beslutning om å beslaglegge alt Vardens videomateriell fra dekningen av brannen, forteller Thorsen.

Tom Erik Thorsen er redaktør i lokalavisa Varden. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Han stilte spørsmål om de virkelig ønsket å gjøre det. Da vurderte politiet beslagsbeslutningen på nytt og fatta en ny beslutning om å beslaglegge videomaterialet til Varden, ifølge Thorsen.

Denne gangen publisert videomateriale.

– Jeg mener da at dette innholdet ligger fritt tilgjengelig for politiet og resten av Norges befolkning på Varden, så det er egentlig en helt unødvendig beslutning.

Han mener det er svært uheldig at politiet beslutter å beslaglegge innhold fra norske medier.

Mediene skal være helt uavhengig av myndighetene og ha en fri rolle.

– Vi skal kunne beskytte og verne om kildene våre, og derfor kommer ikke politiet til å få oversendt materiale fra oss i denne saken.

Trekker tilbake beslutningen

Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold skriver i en e-post til NRK at intensjonen var å få tilgang på videoer Varden hadde publisert og at Varden selv kunne vurdere hvilke, om noen, videoer de ønsket å dele med politiet.

Ole Bjørn Sakrisvold, politiinspektør og leder av Påtaleseksjon Sør. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Videre skriver han at i den sammenheng ble det sendt en beslutning til retten om å få tilgang til dette videomaterialet.

– I ettertid ser vi at både beslutningen og formuleringen i denne var upresis og ikke ivaretok den opprinnelige intensjonen.

Politiet aksepterer at Vær Varsomplakatens punkt 3.6 om upublisert materiale er av stor betydning for pressens uavhengighet og at det ikke er tilstrekkelig tyngde i denne saken til å be retten om slik utlevering, forteller Sakrisvold.

– Vi kommer derfor til å trekke tilbake beslutningen om å få utlevert alt videomateriale fra avisen.

Politiet sier er opptatt av å ha gode relasjoner med nyhetsredaksjonene i distriktet.

De opplever at de har et godt samarbeid og gjensidig tillit både med Varden og andre nyhetsmedier.

– Vi kommer derfor til å gå i dialog med Varden i nær fremtid der vi kan oppklare denne misforståelsen.