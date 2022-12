Politiet henla «dickpic» fra navngitt mann – nå blir han likevel straffet

Det var i februar 2021 at hun fikk tilsendt et penisbilde på Facebook.

Mannen viste også deler av ansiktet sitt, og ved hjelp av et kjapt Google-søk var Charlotte Therkelsen overbevist om at det var riktig mann hun hadde identifisert.

Det gjorde at hun valgte å gå til politiet.

– Jeg har opplevd å få tilsendt denne type bilder flere ganger. Det tror jeg mange opplever, dessverre. Det er bare denne gangen jeg har valgt å anmelde, nettopp fordi det var så enkelt å peke mot denne mannen, sa Therkelsen til NRK i november.

Likevel ble saken henlagt av politiet etter ett år og åtte måneder.

Klagde

Men Therkelsen ga seg ikke. Hun valgte å klage på henleggelsen.

For få dager siden tikket det inn en e-post fra politiet.

«Deres klage har blitt behandlet av statsadvokaten, som har kommet til at klagen tas til følge. Henleggelsen omgjøres følgelig».

Mannen vil nå få et forelegg for seksuell trakassering.

Det var Kragerø Blad Vestmar som meldte om saken først.

– Først og fremst ble jeg fryktelig glad og ikke minst overrasket. Man hører så ofte historier og kjenner til så mye statistikk som tilsier at saker som dreier seg om seksuelle krenkelser svært ofte blir henlagt, skriver Therkelsen i en e-post til NRK.

Politikeren forteller at hun ikke hadde trodd klagen skulle føre frem, og beskriver det som en seier.

– Mannen hadde nok ikke regnet med at penisen hans skulle havne på Statsadvokatens bord, da han valgte å sende det bildet. Jeg håper både han og andre som forsøpler kvinners innboks med sånt som dette kan få seg en lærepenge.

Charlotte Therkelsen valgte å klage på politiets vedtak og nå får mannen som sendte penisbilde straff. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Nyttig å anmelde

Hanne Andreassen jobber på seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos.

I november sa hun til NRK at de anbefaler å anmelde i slike saker.

Hanne Andreassen i Kripos jobber med forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

– Det er et stort problem at veldig mange som får disse bildene ikke gjør noe med det. Det gjør at de som sender bildene uoppfordret, ikke får noen negativ respons på det. Og da gjør de det kanskje igjen.

Therkelsen mener det nytter å anmelde, og at det er viktig å gjøre det selv om det føles tungt der og da.

– For å myndiggjøre og styrke dem som opplever slikt på et strukturelt nivå så må vi tvinge systemet til å behandle sakene på en ordentlig måte. Det gjør vi gjennom å anmelde.