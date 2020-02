Mannen som er siktet for drapet, fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Det opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Det var søndag ettermiddag at kvinnen ble funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum.

Samme dag ble en mann i 40-årene pågrepet og siktet for drapet. Mannen er tidligere dømt for drap.

Ber om varetekt

– Det var venner av den avdøde kvinnen som varslet politiet litt over klokken 15 søndag, opplyser politiet.

Den siktede var ikke på åstedet da politiet ankom stedet. Han ble pågrepet litt før klokken 17 søndag ettermiddag.

Klokken 11 tirsdag fremstilles han for varetektsfengsling. Påtaleleder Ole Bjørn Sakrisvold opplyser til NRK at de kommer til å be om fire ukers varetekt på grunn av fare for bevisforspillelse.

Gjennomførte ikke avhør

Det har ikke lyktes NRK i å få tak i siktedes forsvarer, advokat Jonny Sveen, tirsdag.

– Den siktede var til avhør mandag, men ønsket av helsemessige grunner ikke å gjennomføre avhøret, og har derfor heller ikke tatt stilling til hvorvidt han erkjenner den straffbare handlingen. Politiet tar sikte på å avhøre mannen i dag, tirsdag 4. februar, heter det i pressemeldingen fra Sør-Øst politidistrikt.