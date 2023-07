Politiet fjernet passasjerer fra overbooket fly

– Tre personer ble stående fremst i flyet etter at alle hadde kommet om bord, da det ikke var flere ledige seter, sier en passasjer til NRK.

Han forteller om dårlig stemning i flyet før avgang.

– Det ble en diskusjon mellom flykapteinen, bakkemannskapene og passasjerer om hvem som måtte forlate flyet.

Mannen ble vitne til at politiet etter hvert kom ombord i Wizz Air-flyet som skulle til Bucuresti i Romania sist torsdag.

– Én person forlot flyet frivillig da politiet kom, mens en mann i 60-årene nektet. Han krevde å få bli med og viste til at han hadde kjøpt billett med setereservasjon.

– Tilbød seg å vente

Ifølge opplysninger til NRK var det flere rumenske passasjerer om bord i flyet. De ga uttrykk for at de frivillig kunne vente til neste avgang dersom de fikk en økonomisk kompensasjon for dette.

– Ingen av dem fikk tilbud om dette fra Wizz Air-personalet. Da situasjonen ikke løste seg, ble politiet tilkalt etter rundt én times venting, forteller en passasjer.

FILMET AV PASSASJER: Mannen ble tvunget ut av flyet han hadde betalt for å reise med. Du trenger javascript for å se video. FILMET AV PASSASJER: Mannen ble tvunget ut av flyet han hadde betalt for å reise med.

Deretter gikk det ytterligere en time før politiet hadde fjernet mannen som ikke ville forlate flyet.

Terminalleder Ellen Sandnes ved Torp Sandefjord lufthavn bekrefter overfor NRK at politiet ble tilkalt fordi en av passasjerene nektet å forlate flyet.

Ettersom NRK ikke har fått kontakt med Wizz Air, er det foreløpig uklart hvordan selskapet prioriterte hvilke passasjerer som måtte forlate flyet.

Amper stemning i flyet

I en video NRK har fått tilgang til, buer passasjerer høylytt når politiet tar med seg mannen.

– Da var det en amper stemning i flyet, og flere av passasjerene reagerte sterkt på at politiet ble satt inn for å løse et problem med overbooking, forteller en av passasjerene.

Deretter lettet flyet – tre og en halv time forsinket.

De to passasjerene som forlot Wizz Air-flyet natt til fredag, ble innlosjert på hotell med tilbud om å reise med neste fly to døgn senere.

Operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sør-Øst politidistrikt sier de fikk melding om at det var problemer med to passasjerer om bord i et fly.

– Hva var begrunnelsen fra flyselskapet for å tilkalle politiet?

– Vi har fått tilbakemelding fra patruljen om at det var snakk om en overbooking på flyet, sier Hammervold.

– Er det politiets oppgave å fjerne passasjerer fra et overbooket fly?

– Nei, i utgangspunktet ikke. Det blir politiets oppgave dersom passasjerer utgjør en form for trussel for de øvrige passasjerene og eventuelt flymannskaper.

Vil ikke kommentere

Det er selskapet Widerøe Ground Handling som har ansvaret for innsjekking og passasjerbehandling for Wizz Air på Torp.

Widerøes pressevakt vil ikke kommentere saken overfor NRK og henviser til at de jobber etter oppdrag fra Wizz Air.

NRK forsøkte fredag forgjeves å få kontakt med medieansvarlige i Wizz Air i Romania og ved hovedkontoret i Ungarn. Selskapet har ingen representanter i Norge.

Etter hva NRK kjenner til fikk de to passasjerene som forlot flyet dekket hotell i to døgn frem til neste Wizz Air-flyvning fra Sandefjord til Romania.

Også tidligere i sommer har Wizz Air-passasjerer opplevd overbooking.

– Bevisst overbooking

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet, mener mange flyselskaper gambler med at noen passasjerer ikke møter opp til reiser de har bestilt.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

– Flyselskapene er selvsagt godt kjent med hvor mange seter som er disponible på de ulike flyene til enhver tid. Det er ikke noe nytt at flyselskaper likevel bevisst booker flere passasjerer enn de har plass til og satser på at noen ikke møter opp, sier Iversen.

Han mener lavprisselskaper, som Wizz Air, i større grad tar denne risikoen.

– Jeg tror overbooking skjer hyppigere i lavprisselskapene.

Iversen er helt klar på at passasjerer som ikke får gjennomført en betalt reise på grunn av overbooking, har krav på kompensasjon – både i form av ny flyreise, mat og hotellovernattinger om det er nødvendig.

Ifølge Iversen spiller det ingen rolle om den alternative reise er dyrere enn den opprinnelige.

– Men passasjerer kan selvsagt ikke chartre et privatfly, legge ut for dette og forvente å få pengene igjen.