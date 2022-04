Politiet etterforsker klimaaktivistene i Extinction Rebellion

Under gudstjenesten i Skien kirke 1. påskedag kom aksjonistgruppa uanmeldt inn i kirkerommet.

I rødkledde kapper og med flere døde dyr på et kors, avbrøt klimaaktivistene gudstjenesten. De protesterte mot nedbygging av natur.

Mange av de som var i kirken ble urolige.

– Politiet har opprettet sak, og vi vil undersøke om dette rammes av straffeloven og bestemmelsen om ordensforstyrrelse, sier politiadvokat Christine Hartveit Eriksrød i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

De skal også finne ut om aktivistene har brutt loven ved å vise hensynsløs oppførsel, forteller politiadvokaten.

– Men vi må etterforske saken først. Vi skal nå ta vitneavhør.

Politiet rykket ut fordi det var mange i kirken som opplevde det som skremmende.

Soknepresten anmeldte ikke

Det bekrefter sognepresten.

– Vi i Skien menighet tar fullstendig avstand fra den aksjonsformen som ble brukt for å fremme engasjement for miljøvern og som ble utvist i Skien kirke påskedag, skriver Øystein Gunnersen i en uttalelse til NRK.

Det var mange til stede i kirkerommet, blant annet fire dåpsbarn og deres familier, ifølge sognepresten.

– Vi ser alvorlig på denne inngripenen i gudstjenesten. For vår del er det likevel ikke hensiktsmessig å gå videre med saken i form av en formell politianmeldelse for ikke å gi denne aksjonsgruppen mer oppmerksomhet, skriver Gunnersen.

Men nå har altså politiet på selvstendig grunnlag valgt å undersøke saken videre.

– Et forelegg er aktuelt i en sånn type sak, men vi må selvsagt komme nærmere tilbake til dette når etterforskningen er ferdig, sier politiadvokat Christine Hartveit Eriksrød.

MEDLEMMER: Tre av medlemmene i Extinction Rebellion møter NRK utenfor kirken i Skien, tirsdag. Ellen Hageman er til daglig prest og teolog. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Skal svare for seg

Thomas Sigurdsen i Extinction Rebellion var selv med på aksjonen. Han hevder onsdag at politiet visste om aksjonen.

– For meg høres det ut som en respons på mediehysteriet som det har vært. Veldig få har sagt at de ble skremt. Vi opplever at det ikke stemmer. Videoopptakene våre viser at de fleste holdt seg rolig.

– Hva gjør dere nå?

– Vi skal svare så godt vi kan på spørsmål. Og vi står for det vi har gjort, sier Sigurdsen.