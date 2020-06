I pinsehelgen opplevde en politipatrulje noe spesielt under et oppdrag i Seljord sentrum. En stram lukt trengte seg inn i bilen, til tross for at vinduene var lukket.

Det viste seg å være en cannabisplantasje med 200 planter. Dette er en av flere nye plantasjer som er avdekket det siste året.

Vil dyrke selv

Koronakrisen har ført til hasjtørke i Norge. Prisene har økt kraftig, og tollvesenet har mangedoblet sine beslag av cannabisfrø. Det meldte først VG og TV 2.

I perioden mars til 23. juni i år, ble det registrert 135 beslag av hasjfrø i post. Til sammenligning var tallet 43 samme periode i fjor.

– Om man i tillegg teller antall frø, viser også det en stor økning, sier Lars Teigen, kontorsjef ved Østlandsterminalen.

FRØ: Tollere på Østlandsterminalen i Lørenskog fant 16 cannabisfrø skjult i en penn da de kontrollerte en sending fra Spania 4. juni. Foto: Tolletaten / Tolletaten

Det er ofte svært vanskelig å finne de små frøene da det er begrenset med lukt, men ved hjelp av røntgen har de avslørt mange kreative forsøk. Bobleplast og andre typer emballasje er populære gjemmesteder.

– I en kulepenn fant vi for eksempel 18 frø i begynnelsen av juni. Det holder jo faktisk til en liten plantasje. Det sier litt om kreativiteten, sier han til NRK.

Alt tyder på at flere prøver å dyrke egne planter hjemme. Det har også politiet fått merke.

– Ja, det har vi helt klart sett. Vi har hatt flere plantasjer som vi har funnet i øvre Telemark, sier Svein Olav Grini i politiet i Midt-Telemark.

Toppen av isfjellet

Grini frykter at det politiet finner, kun er toppen av isfjellet. Han vil oppfordre publikum til å gi tips dersom de oppdager noe mistenkelig.

Det kan være tildekkede vinduer eller unormal oppførsel. Ofte er det også tatt i bruk kunstig lys.

TOPPEN AV ISFJELLET: Svein Olav Grini i politiet i Midt-Telemark frykter at de kun rører ved toppen av isfjellet når de avdekker nye cannabisplantasjer. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Det er en oppfordring Kripos stiller seg bak.

– Dersom noen har mistanke om at det foregår noe ulovlig, eller opplever noe mistenkelig, så er vår oppfordring at de tar kontakt med lokalt politi. Det vil for så vidt gjelde for all kriminalitet, sier Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver ved stab for kommunikasjon i Kripos.

Politiet fører ikke spesiell statistikk over saker med cannabisdyrking. I Sør-Øst politidistrikt ble det i 2019 registrert sju narkotikasaker der beskrivelsen av sakene inneholder cannabisdyrking.

– Det kan også være saker der vi kommer over forhold hvor cannabisdyrking utgjør en mindre del av et større kompleks, forteller kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i Sør-Øst politidistrikt.

IKKE OVERRASKET: Professor i kriminologi og rusmiddelforsker Sveinung Sandberg er ikke sjokkert over økningen av import av cannabisfrø og plantasjer. Foto: Privat

Som forventet

Økningen av cannabisfrø og plantasjer er som forventet. Det mener rusmiddelforsker og professor i kriminologi, Sveinung Sandberg.

– Jeg vil tro at det er naturlig at det er en økning. Folk prøver å dyrke selv når det er vanskelig å få tak i andre steder, sier Sandberg.

Han anslår at mellom 10 og 20 prosent av all marihuana som brukes her i landet er hjemmedyrket.