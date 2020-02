Klokka 20.00 kom det melding om brann i en plasthall i Gåserødveien i Andebu i Sandefjord kommune.

Politiet opplyser at plasthallen er overtent.

10 ansatte i Vestfold Plastindustri AS er evakuert og det er opprettet sikkerhetsavstand på 300 meter. Flere nabohus er evakuert, og på grunn av giftig røyk bør alle i området lukke dører og vinduer.

Det er hall på området til Vestfold Plastindustri i Andebu. Hallen som brenner er 1000 kvadratmeter stor, og er en av syv bygninger på området. Foto: Fredrik Wiig

– Pøser på med vann

Klokken 21.20 opplyser Arild Reinhartsen hos Sør-Øst 110-sentralen at de i en tidlig fase var bekymra for gassflasker på området, men at det er tatt hånd om.

– Det er full fyr i en produksjonshall og innsatsen går på å skjerme en nærliggende hall, sier brannmester Sven Erik Anderssen.

Det er åtte brannbiler med mannskap på stedet.

– Vi må nok regne med å drive slukkingsarbeid gjennom natta, sier Reinhartsen ved Sør-Øst 110-sentralen.

Det er ikke meldt om personskade, sier politiet.

– Katastrofe

Det brenner i en hall på cirka 1000 kvadratmeter. Inne i hallen er det former og maskiner som brukes til å lage glassfibertanker til renseanlegg, pumpestasjoner og andre tanksystemer.

Flammer og røyk velter ut fra plasthallen. Foto: Peder Gjersøe

Administrerende direktør i Vestfold Plastindustri AS, Jens Morten Johannesen, kaller brannen en katastrofe.

– Hallen som brenner sørger for en tredel av omsetninga vår. Nå må vi bare få slukka, rydda opp og planlagt veien videre. Det viktigste nå er at alle ansatte er i god behold, sier Johannesen.

Det er polyesterproduksjonen som brenner.

– Det brenner som råolje, men heldigvis går røyken rett opp, forklarer Johannesen.