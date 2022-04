Planlegg gigantisk datasenter: – Er dette tull!?

– Eg kan like godt jamne hytta mi med jorda, seier Geir Tombre som har hytte tett på tomta der datasenteret kjem opp.

Fleire folk i lokalmiljøet meiner også senteret vil øydelegge nærmiljøet. Både på grunn av støy, men også med sin ruvande storleik i eit elles landleg kulturlandskap.

– Det er så stille her no, noko som er bra for livskvaliteten vår, seier Siv Veronika Grande.

Ho kikkar fortvila utover tomta i Vinje. Det er store planar på Vesaastippen.

Vinje kommune har sendt planane om eit 20 meter høgt datasenter ut på høyring.

Senteret få eit areal på 15.000 kvadratmeter. Det er på størrelse med over to fotballbanar.

Plasseringa av senteret har fått statsforvaltaren i Vestfold og Telemark til å setje prosjektet under lupa.

Siv Veronika Grande ved datasenter-tomta. Ho er blant dei i bygda som ikkje ønsker eit datasenter velkommen. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Slo alarm på Facebook

Eit steinkast frå det planlagde byggeområdet har forfattaren Tarjei Vesaas vekse opp. På den same garden har også Sigrid Vesaas budd store delar av sitt liv.

Da ho såg 3D-modellen av bygget tenkte ho:

– Er dette tull!?

Vesaas såg seg nøydd til å varsle folk i bygda på Facebook, da ho skjønna kor stort dette nye datasenteret ville bli.

– Eg jobbar jo som arkitekt og eg er vand med å lese arealplanar og liknande, men det trur eg ikkje alle andre i bygda er like vande med, Vesaas.

Sigrid Vesaas meiner det nye planlagde datasenteret i Vinje blir alt for stort. Foto: Jesper Magerøy

Beste plassering

Vesaas har ikkje i utgangspunktet noko imot eit datasenter i Vinje, men ho meiner det blir for stort og at plasseringa blir feil. Også med tanke på at datasenteret kjem opp rett ved garden der ein av Noregs mest kjende forfattarar har vekse opp.

– Tenk på alle som skal opp til garden i samband med historier om forfattaren Tarjei Vesaas, også må du forbi den durande kolossen, seier arkitekt Vesaas.

Ordførar i Vinje er ikkje einig i at datasenteret blir for stort, og peiker på at det er eit lite senter sett i samanheng med andre datasenter.

Årsaka til at kommunen ønsker å byggje datasenteret ved Vesaas-garden er at det ligg ein trafostasjon ved sidan av byggetomta. Da kan ein trekke straum enkelt inn til datasenteret.

– Det er ikkje mogleg å leggje datasenteret ein annan plass viss me skal ha den unike løysinga, seier Kleven.

Det er nærleiken til ein trafostasjon som gjer området attraktivt for bygging.

Vil vurdere planane

Planane om datasenteret er no ute på høyring og Kleven får ikkje berre innspel frå vanlege folk. Statsforvaltaren har også kome på banen.

I eit brev skriv statsforvaltaren at dei meiner metoden som er bruka til å vurdere naturverdien på tomta er feil, og at tomta kan vere del av eit naturområde som har nasjonal interesse.

Statsforvaltaren ber difor kommunen i eit brev om å vurdere plasseringa av datasenteret.

– Vi har forståing for at lokaliseringa er vald på bakgrunn av nærleik til Vinje kraftverk og moglegheita for uttak av kjølevatn frå overføringstunnelen, men er det nødvendig at datasenteret blir plassert akkurat på steintippen for å utnytte desse moglegheitene?

Det er selskapet Asplan Viak som har vurdert naturverdiane til tomta. Dei har brukt ein metode frå miljøstyresmaktene som dei meiner er meir riktig fordi området er eit resultat av tippelass med stein og jordmasse frå kraftutbygginga på 60-talet.

– Det har vore ein overlapp i bruk av metodar for vurderingar av naturverdi frå Miljødirektoratet, men me meiner den gamle metoden gjev ei betre vurdering i denne saka. Årsaka er at området det er snakk om er 100 prosent menneskeskapt, seier naturkartleggar Rune Solvang i Asplan Viak.