Person savnet på Tjøme

Det er satt i gang en leteaksjon etter en person på Tjøme.

Den savnede personen skal ha vært ute på svømmetur sammen med en annen person i morges, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

De to skal ha oppholdt seg i en båt på Tjøme. Personen som varslet politiet har forklart at han sovnet etter svømmeturen og at den savnede ikke var i båten da han våknet.

Politiet, Redningsselskapet og dykkere fra brannvesenet deltar i leteaksjonen.