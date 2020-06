Hendelsen skjedde ved Bergsvannet i Hof i Holmestrand i 19-tiden torsdag kveld. Politiet melder klokka 20:44 at de avslutter jakten etter bilen, da våpnet trolig er et painballgevær.

Pekte på gutten

Far og sønn (16) hadde tatt seg et kveldsbad da sønnen observerte to menn. De siktet på folk med det han oppfattet som et maskingevær.

Gutten tok et bilde som han viste til sin far. Først ble det antatt at våpenet var av typen HK16, som blant annet brukes i Forsvaret.

To timer senere har politiet konkludert med at våpenet trolig er brukt til painball.

Dermed avslutter de jakten etter bilen.

– Mennene skal ha siktet med geværet opp i lufta, mot andre og rettet det mot 16-åringen, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Etter dette skal de to ha satt seg inn i en svart bil med sotede ruter og sorte baklykter.

Flere væpnede politipatruljer lette etter bilen. Ifølge Drammens Tidende bidro også politistyrker i Hoksund i leteaksjonen.

Skremt

Gutten ble svært skremt som følge av hendelsen.

– Om det er bevisst at de pekte på ham er ikke sikkert. Men enten dette er en replika eller et ekte våpen så er det nok til å fremkalle frykt, sier operasjonsleder Gunnerød.

Han understreker at politiet tar saken på høyeste alvor.