Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finner ikke grunnlag for å opprette tilsynssak mot Sykehuset Telemark etter koronautbruddet i desember 2020.

17 pasienter og 25 ansatte ble smittet. Fem pasienter døde.

Sykehusets egen gransking avdekker at de ikke taklet smittesituasjonen i desember godt nok.

Statsforvalteren har gått gjennom all tilgjengelig dokumentasjon om utbruddet.

De mener sykehuset har vist stor vilje og evne til å finne feil og mangler ved egen håndtering.

– De har foreslått og satt i gang en rekke tiltak som vil bedre pasientsikkerheten framover, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Mistet faren

Einar Bang, er en av fem pasienter som døde etter smitteutbruddet på Sykehuset Telemark.

Datteren hans, Ida Bang, mener det er sjokkerende at sykehuset ikke blir gransket.

DØDE: Einar Bang fra Kragerø døde etter smitteutbruddet ved Sykehuset Telemark i desember 2020. Foto: Privat

– Jeg er så lei for at vi ikke kan få den støtten vi skulle hatt gjennom de systemene, sier Bang.

Hun mener Statsforvalteren burde tatt tak i saken med en gang.

– Jeg forstår ikke hvordan vi skal ha tillit til at de har etterforsket seg selv. Hadde de gjort en ekstern vurdering, kunne man kanskje fått bekreftet at sykehuset hadde gjort alt riktig. Men det vil vi ikke få vite når sykehuset er sitt eget politi, mener hun.

Lørdag skal Ida Bang gifte seg. Den store dagen blir nok en sår påminnelse om at faren er borte.

– Det er et stort problem for meg at jeg ikke kommer videre i sorgprosessen fordi pappas død ikke har fått konsekvenser for noen, sier hun.

Ikke overrasket

Elisabeth Bergedal mistet moren sin, Reidun Juklerød, som følge av smitteutbruddet ved Sykehuset Telemark.

Hun er ikke overrasket over at Statsforvalteren ikke oppretter tilsynssak.

BITTER: Elisabeth Bergedal mistet moren sin, etter at hun ble smittet med koronavirus på Sykehuset Telemark. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Jeg regnet ikke med at det ville bli en tilsynssak. Vi tenker at vi er de små og de er de store. Jeg føler det skal mye til for å få til noe mot en stor institusjon, sier hun.

Bergedal sier familien har lagt saken bak seg, men at de er bitre på at smitteverntiltakene ved sykehuset ikke var gode nok.

– De sier beklager og at de skal lære av det, men det holder ikke når fem mennesker er døde. Jeg vet 100 prosent at mamma ble smittet der og at det er grunnen til at hun døde.

Samtidig er hun fornøyd med den granskingen som Sykehuset Telemark har gjort selv.

– Den har jeg ikke noe å utsette på. Det virker som de har tatt det seriøst. Men jeg tror ikke det hadde blitt noe av, hvis ikke vi hadde gått ut med historiene våre, sier hun.