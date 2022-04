Parkering langs E134

Statens vegvesen sender ut ei påminning om parkering langs E134 over Haukelifjell. Trafikantar må sjølv passe på at dei ikkje parkerer bilar langs veg og på innsida av den kvite stripa. Det kan føre til trafikkfarlege situasjonar og problem for vinterdrift av vegen for entreprenøren. Bilar som står feilparkert kan risikere å bli taua bort.