Pakketyven tatt på fersken – dette dro han opp fra postkassene

Over noe tid har politiet i Sandefjord fått flere meldinger om pakker, varer og post som har blitt borte fra postkassene i byen.

Men i går ble en mann i 30-åra arrestert av politiet, mistenkt for posttyveri. Tyven var i hvert fall ikke kresen.

– Hjemme hos ham fant vi alt fra hjemmestrikka julegaver til kaffekapsler og hårpleieprodukter, forteller Paal Knutsen, fungerende krimsjef i Sandefjord.

I tillegg fant de kredittkort, bøker, klær, barneleker, kosttilskudd, kosmetikk, hobbyprodukter og pakker som ikke er åpnet.

– Noe er julegaver og noe er sannsynligvis bare ting folk har bestilt. Vi håper at folk tar kontakt med Sandefjord politistasjon hvis de har en bekreftelse på at de har bestilt noe og ikke fått det, sier Knutsen.

– Er det flere posttyver der ute?

– Han sier han har stått bak mye, så vi har ikke mistanke om at det er mange som driver i det omfanget i hvert fall, sier han.

Tyven dro opp mye forskjellig fra byens postkasser.

Flere steder i landet

Også i nabobyen Tønsberg har politiet fått beskjed fra tjenesten Helt hjem om at pakker er stjålet.

– I år leverer Helthjem over 10 millioner netthandelspakker rundt om i Norge. De aller fleste leveringer går akkurat slik de skal. Dersom det skulle oppstå noe, følger vi opp sakene tett sammen med kundene våre og på flere av tjenestene våre tilbyr vi også erstatning, skriver kommunikasjonssjef Marius Husebø-Evensen i en e-post til NRK.

– Det er trist når folk ikke får pakkene de har bestilt. Nå er vi superglad for at denne saken er løst, og at julero ved netthandel kan senke seg i området for dem som har vært bekymret, skriver han.

Pressesjef hos Posten Norge, Kenneth Tjønndal Pettersen, opplyser til NRK at de har fått enkelte meldinger om tyverier fra postkasser, men at det derimot ikke har vært noe problem i år.

Senest i formiddag ble to kvinner i Drammen tatt for tyverier.