Nylig undersøkte Jan Alexander Hansen isolasjonen på rørene fra en varmepumpe og inn i et hus i Horten. Små plastbiter hadde havnet på bakken.

Anlegget er 12 år gammelt og har ligget åpent, uten beskyttelse. Isolasjonen rundt rørene som skal lede varmen inn i huset, har begynt å forvitre og havner i naturen.

Enkelte steder kan man se rett inn på rørene. Når isolasjonen forsvinner, vil også effekten bli noe lavere på sikt. Anlegget blir også mer slitent av det, forklarer Hansen.

I tillegg spiser fugler det og tar det med seg videre til reir, hvor også fugleungene får det i seg, forteller han.

– Da går det videre i næringskjeden.

MONTØREN: Jan Alexander Hansen har nok å gjøre med både gamle og nye pumper. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Ser stadig mer av dette

Hansen er varmepumpemontør hos Re varmeteknikk og skaden i Horten er ikke den første han har sett av dette slaget.

– Plasten blir sprø og så hakker fuglene på isolasjonen som kommer fram, sier han.

Dette gjelder særlig varmepumper som er eldre enn 10 -12 år og som ikke har rør i kanaler laget av hardplast.

– Hvor utbredt er problemet med at det blir hakket på og spist på av fugler?

– Jeg vil si at det er mer enn det en skulle tro. Varmepumper har det vært montert ganske mange tusen av hvert år fra 10-12-15 år tilbake. Det er først nå dette blir et mer belyst tema.

– Det er nå vi virkelig ser hvor utbredt det faktisk er med tanke på det antall varmepumper som har blitt montert opp gjennom årene, sier Hansen.

FYRE FOR KRÅKA: Når isolasjonen blir borte, forsvinner også mye av den varmen som skulle inn i huset. Foto: privat

1 million og mer

Skal man tro bransjen, ble varmepumpe nummer 1 million solgt i 2018. Nå er det flere. I 2019 ble det satt ny salgsrekord.

Varmepumper regnes som bra for miljøet, men plast i naturen er ikke bra.

NATUR: Hanna Nyborg Støstad er opptatt at minst mulig plast må komme ut i naturen. Foto: BENJAMIN A. WARD / Kagge Forlag

Naturvernforbundet reagerer på problemet og sier at varmepumpens utedel bør bygges inn.

– Fuglene har mange trusler for øyeblikket og dette er enda et problem for dem, sier fagrådgiver Hanna Nyborg Støstad.

Anbefaler å sjekke

På nettsiden til Fuglevennen.no er det også flere som har observert fugler som går løs på varmepumpa. Kjøttmeis nevnes som den mistenkte i disse sakene.

Tross høy fuglekompetanse, har ikke redaktør Roar Solheim noe svar på hvorfor fuglene gjør dette.

Hansen vet heller ikke hvorfor fugler hakker på isolasjonen. Han mistenker at noe skyldes mus også.

Montøren anbefaler alle med et litt eldre anlegg å gå ut og se på varmepumpa si. Det kan lønne seg før det blir ordentlig kaldt. Både for lommebokas skyld og fuglene.