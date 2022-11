Natt til fredag ble det målt 18,8 grader på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Det er ny rekord så sent på året. Og de høye temperaturene får vi glede av flere steder i landet gjennom helga.

– Spesielt på Østlandet og rundt Oslo er det ventet rundt 14 grader, og enkelte steder er oppe og snuser på 15-tallet.

Det forteller meteorolog ved Meteorologisk institutt, Ingvild Villa.

Hun forklarer rekorden på Sunndalsøra med at de opplevde en føneffekt. For landet for øvrig de neste dagene, skyldes de høye temperaturene det kraftige nedbøren, som tar med seg vind fra sør.

Vårfølelse

På brygga i Tønsberg møter vi Emil Dahl, som er lærling i båtfaget. Han står og høvler på det som skal bli en kopi av et vikingskip. For Dahl, som jobber ute, er det varme været etterlengtet.

– Det er alltid godt med fint vær. Sol er foretrukket over overskyet, spesielt med de siste dagene som har vært regntunge.

Selv har han aldri opplevd så høye temperaturer midt i november. Helgen skal han nyte ute med familie og venner.

– Det er veldig merkelig. Det går jo mot vinteren nå da, så er det liksom vårfølelse.

ETTERLENGTET: Emil Dahl synes det er godt med noen soldager etter mange regnværsdager ute på jobb. Foto: Linn Udnes / NRK

Tore Homleid koser seg med en kaffekopp i solveggen på en kafé i Tønsberg sentrum. Han nyter sola, og håper at været holder seg slik en stund etter alt regnet de siste dagene.

– Det er deilig nå. Det er jo nesten sydentemperatur dette her, sier Homleid.

Er det bare positivt?

Til tross for at mange gleder seg over en helg med sol og høye temperaturer flere steder i landet, så kommer kanskje gleden med en bismak.

For er det egentlig ok med nattetemperaturer som nærmer seg 20 grader midt i november?

– Nå er det en enkel værhendelse som vi kan forklare veldig greit med lavtrykket som tar med seg varmere luft, sånn at en enkelt situasjon kan vi ikke nødvendigvis linke direkte til klimaendringene.

– Men det er klart at de her varmerekordene vi får med jevne mellomrom, og at de kommer hyppigere, det er jo bekymringsverdig og lenket direkte til klimaendringene, sier meteorologen.

Også på Twitter skriver meteorologene at Oslo nå får fire ganger så mange hetebølger som får 30 år siden. Det vil si fem dager i strekk hvor temperaturen er over 28 grader.

– Vi håper jo at man klarer å snu det, og at man slipper å bli vant til det. Men det er et lite varsko for oss alle. 28 grader, det er veldig varmt.

VARMT: Fredagen byr på godt og varmt høstvær i Tønsberg. Foto: Linn Udnes / NRK

Det er altså Østlandet som trekker det lengste strået denne helgen, om man utelukkende skal glede seg over godt vær. Men også i nord stiger temperaturen når vinden brer seg oppover i vårt langstrakte land.

Tromsø, som har snø fredag ettermiddag, får rundt 7 grader i helga melder meteorologen.