VIL HA LØSNING: – Vi er en vennegjeng. Det er dette som er et felles møtepunkt for alle sammen, sier Vårin Haugan (t.h.) Anne-Lene Bakkeløkken. De er åpne for å dempe musikken fra klokka 23, men vil ha mulighet til å råne hele natta.

Foto: BO LILLEDAL ANDERSEN / NRK