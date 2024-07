Oppsøkte eksen med nissemaske og pistol

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 56 år gammel mann er dømt til 25 dagers fengsel og har fått et treårig forbud mot å besøke kommunen der hans tidligere partner bor.

Mannen og kvinnen hadde et konfliktfylt brudd etter nesten 20 år sammen.

Etter bruddet mottok kvinnen og hennes familie mange telefoner og meldinger fra mannen, og kvinnen mistenkte ham for hærverk på hennes eiendom.

På lille julaften i fjor kjørte mannen til kvinnens hus for å få en «skikkelig avslutning» på forholdet, iført en nissemaske og bevæpnet med en luftpistol.

Telemark tingrett har nå dømt den 56 år gamle mannen til 25 dagers fengsel for skremmende og hensynsløs oppførsel.

Han får også et tre år langt forbud mot å besøke kommunen kvinnen bor i.

Konfliktfylt brudd

Mannen og kvinnen hadde vært sammen i nesten 20 år før forholdet tok slutt i 2023.

Etter bruddet kranglet paret om det økonomiske oppgjøret. De er fortsatt ikke enige og har engasjert hver sin advokat.

Etter at kvinnen gikk fra mannen fikk både hun og hennes familie mange telefoner og meldinger fra mannen.

Ifølge kvinnen fikk hun blant annet nærmere 300 meldinger mens hun var på et seminar. Enkelte av dem inneholdt det hun opplevde som skremmende filmsitater.

Mistenkte eksen for hærverk

Etter bruddet skjedde det flere ting hun mener eksen sto bak.

Det dreide seg blant annet om hærverk på bilen hennes, på fiberkabelen i huset, på det elektriske anlegget og varmepumpa.

Hun anmeldte flere av forholdene til politiet, men sakene ble henlagt fordi det manglet bevis.

Eksen fikk imidlertid besøksforbud mot kvinnen i ett år.

Kvinnen følte seg imidlertid ikke trygg og fikk montert flere overvåkningskameraer. Kameraene som sendte varsling på telefonen til både kvinnen og et familiemedlem dersom det var bevegelser rundt huset.

Filmet av overvåkningskamera

Sent på kvelden på lille julaften i fjor la mannen ut på en to timer lang kjøretur for å få det han kalte «en skikkelig avslutning» på forholdet med kvinnen.

56-åringen visste om ett av overvåkningskameraene og tok derfor med seg en luftpistol.

Han tok på seg maske og hansker før han skjøt mot kameraet på kloss hold.

Ved å bruke nissemaske og plasthansker mente han at det ikke kunne bevises at det var han som hadde gjort det i en eventuell straffesak om brudd på besøksforbudet, heter det i dommen.

Kvinnen hørte lyder på utsiden, og på video fra kameraet i inngangspartiet så hun en person med nissemaske som holdt på å skru ned kameraet.

Ble lagt i bakken

Kort tid etter kom også familiemedlemmet som hadde fått varsling fra et av kameraene.

Han la mannen i bakken og hadde kontroll på han til politiet kom en time senere.

Retten mener det var en planlagt handling fra tiltaltes side, og at han var villig til å reise langt for å gjennomføre den. Etter rettens syn hadde han et sterkt ønske om å opptre skremmende og hensynsløst ovenfor fornærmede

56-åringen må nå holde seg unna kommunen kvinnen bor i de neste tre årene og har også fått forbud mot å kontakte henne.

Han må også betale eksen 12.000 kroner i oppreisningserstatning.