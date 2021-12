Fredag klokka 07.41 tikket det inn en tekstmelding.

Den varslet om at pakken til 13 år gamle Juli Bocerup Utne hadde ankommet postkassen.

Hun tok på sko og jakke og løp ut til postkassestativet, som står omtrent 50 meter fra huset.

Da hun kom frem, var det ingen pakke der.

Familien Utne bor i en stille gate med eneboliger i Skien.

Mor Lene Utne forteller at hun vet om enda en person i samme gate som har opplevd å få pakken sin stjålet fra postkassen rett etter levering.

Hun forteller også om flere i området som har funnet pakker som har vært åpnet.

Flere har opplevd det samme

Mange melder om liknende hendelser i sosiale medier om dagen. NRK har også vært i kontakt med flere som har fortalt at de har fått pakker stjålet fra postkassene sine.

Helthjem har i 2021 levert i overkant av 10 millioner pakker. Av disse er det meldt om rundt 1100 pakker som er antatt stjålet. I desember i år er det rundt 50 pakker som er antatt stjålet.

Kommunikasjonssjef i Helthjem, Marius Husebø-Evensen, forteller at pakkene de leverer, blir levert om natten, og at tekstmeldingen ikke blir sendt ut direkte etter levering for å ikke vekke mottakeren. Denne skal bli sendt ut rundt klokken 7 om morgenen.

ENDRE METODE: Kommunikasjonssjef i Helthjem, Marius Husebø-Evensen, sier at det er mulig å endre utleveringsmetode fra Helthjem. Foto: Helthjem

– Dette fungerer godt over hele landet og i den store skalaen vi leverer. Men i enkelte tilfeller kan det bli tyverier, som her, sier han.

Han legger til at det er mulig å endre utleveringsmetode.

Stjal fra 39 postkasser

Knut Erik Ågrav, leder for etterforskning i politiet Sør-Øst, forteller om to større hendelser det siste året der folk har stjålet andres post og pakker fra postkasser.

– En dame syklet rundt med sykkelvogn på Tolvsrød utenfor Tønsberg og tok både brev og pakker fra postkasser, forteller han.

I april ble en mann dømt til fengsel i 60 dager for blant annet å ha stjålet pakker fra 39 forskjellige postkasser. Han skal ha stjålet fra forskjellige områder i Sandefjord før jul i fjor.

Hjemme hos mannen fant de blant annet kredittkort, bøker, klær, barneleker, kosttilskudd, kosmetikk, hobbyprodukter og pakker som ikke var åpnet.

Han måtte også utføre 183 timer samfunnsstraff.

Politiet i Sør-Øst har så langt i desember i år fått inn 23 henvendelser om postpakketyverier.

Oslo politidistrikt har så langt i år fått inn 135 anmeldelser for tyveri fra postkasser.

Oppfordrer til å anmelde

Ågrav oppfordrer til å melde ifra til politiet om ting blir stjålet, selv om de ikke klarer å etterforske alle saker.

– Vi ønsker en oversikt over kriminaliteten, slik at vi har kontroll på dette.

Kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt, Steinar Wulfsberg-Gamre, er enig i at det er viktig å anmelde slike hendelser.

– Det kan hjelpe til å oppklare andre forbrytelser, sier han.

Erstatter deler av pakkens verdi

Pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen, forteller at det ikke er mange henvendelser de får om tyverier fra postkasser.

– Men du har store fritidsproblemer hvis du bruker juletiden til å stjele pakker fra folk, sier han.

Pettersen poengterer at deres ansvar for pakken er avsluttet så fort pakken er levert.

Hendelsen familien Utne opplevde, meldte de om til Helthjem som leverte pakken. De vil erstatte deler av pakkens verdi.

Moren anbefaler nå folk å få levert pakkene andre steder enn i postkassen.

– Vi kommer nok til å hente pakkene i post i butikk fremover, avslutter hun.