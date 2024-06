Onsdag blir det sendt ut nødvarsel

Det er politiet som sender ut nødvarsler til alle mobiltelefoner i Norge, samtidig som Sivilforsvaret tester tyfonene rundt omkring i landet.

Dette er en felles nasjonal varslingsprøve, som gjennomføres én gang i halvåret.

– En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på nettsiden nodvarsel.no.

Nødvarselet blir sendt ut over mobilnettet i hele landet, og vil føre til at mobiltelefoner vil vibrere og spille av et høyt lydsignal.

DSB oppfordrer til å oppdatere mobilen til den nyeste programvaren, hvis ikke kan det hende du ikke mottar testen.

– Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og lignende blir overstyrt, opplyser DSB.