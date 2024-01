Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Demonstranter fra Extinction Rebellion blokkerer inngangen til et oljeseminar på Park hotell i Sandefjord.

- Seminaret er en viktig møteplass mellom norsk olje- og gassindustri og det politiske miljøet, med blant annet energiminister Terje Aasland, Erna Solberg og Sylvi Listhaug på gjestelisten.

- Demonstrantene mener konferansen er uakseptabel og har som mål å stoppe den.

- Aksjonistene planlegger å hindre energiministeren i å dele ut oljelisenser og ønsker å sende et sterkt budskap til oljeindustrien.

- Politiet har vært på stedet, men har forlatt det igjen. Demonstrantene har informert politiet og hotellet om aksjonen og understreker at de er ikke-voldelige. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Salen er satt og energiminister, Terje Aasland, har inntatt talerstolen.

Utenfor prøver aktivistene iherdig å overdøve lyden ved å spille på instrumenter.

NRKs reporter på stedet forteller at man hører aktivistene godt inne i salen, men at statsrådens tale går som normalt.

Seminaret skulle starte klokka 12, men åpningen ble forsinket etter at demonstranter satte seg utenfor dørene til hotellet.

Statsråden har begynt sin tale. Utenfor prøver aktivister å overdøve lyden inne i salen ved å skrike og spille på instrumenter. Målet til aksjonsgruppa er å ødelegge talen til energiministeren.

Tung gjesteliste

I over 40 år har seminaret vært den viktigste møteplassen mellom norsk olje- og gassindustri og det politiske miljøet.

På gjestelista står energiminister Terje Aasland, industriledere og representanter fra stortinget. Blant annet deltar Erna Solberg og Sylvi Listhaug.

Det er tradisjon at olje- og energiministeren går ut med resultatene av den årlige TFO-runden på seminaret.

TFO står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder», og oljeselskapene kan i TFO-rundene søke på alt ledig areal innenfor forhåndsdefinerte leteområder.

NRK har vært i kontakt med Energidepartementet, de ønsker ikke å kommentere om det blir annonsert noe nytt på seminaret i dag.

Aktivister forsøker å hindre gjester i å entre hotellet. Busslaster blir hjulpet inn av politiet på stedet. En teatergruppe deltar i dagens protest. Talsperson for Extinction Rebellion i denne saken, Jonas Kittelsen, sammen med en demonstrant. Demonstranter kledd ut som politi bærer ut en aktivist. Hotellet ble stengt rundt klokken 12, som følge av protesten.

Vil stoppe energiministeren

Extinction Rebellion synes det er greit å aksjonere på denne måten, forklarer talspersonen for dagens aksjon.

– Med forskningen i hånd kan vi si at dagens vedtak vil ta titusenvis av menneskeliv. Da tenker vi at det er greit å aksjonere på denne måten, sier Kittelsen.

Talsperson for aksjonen og aksjonist, Jonas Kittelsen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Planen er å hindre energiministeren i å dele ut oljelisensene.

– Vi ønsker å sende sterkest mulig budskap til oljeeliten, som sitter bak her og som tjener på den forferdelige lidelsen de påfører. Vi ønsker at de skal kjenne på kroppen at vi er her og at det er sterk motstand.

– Vi har informert politiet og hotellet om aksjonen. Vi er ikkevoldelige, så det er ikke noe fare for liv og helse, sier Kittelsen.