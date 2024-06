Tiltalte forklarte seg onsdag om det hun mener skjedde drapsnatta og dagen i forveien.

Hun husker lite fra selve hendelsen, men hevder at hun fryktet for livet sitt natten hun drepte ektefellen med et balltre.

Drapet skjedde i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn natt til 27. november i fjor.

Moren til 22 år gamle Rønning ble vitne til dødsvolden.

Dette er saken: Foto: Stig Bolme / NRK Ekspander/minimer faktaboks Natt til 27. november ble Oliver Ravn Rønning (22) slått i hjel med et balltre av kjæresten i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn.

Kun få dager tidligere hadde paret leid og flyttet inn i leiligheten.

Drapsofferet ble født som kvinne, men så på seg selv om en mann. Den tiltalte ektefellen er juridisk sett en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

En nå 19 år gammel kvinne er siktet for drapet. Hun var 18 år da hendelsen fant sted.

Rønnings mor ble vitne til deler av drapet på sønnen, da hun ventet utenfor parets leilighet.

De to oppsøkte legevakten i Porsgrunn kvelden før drapet skjedde, i forbindelse med en voldsepisode mellom de to. Den tiltalte ringte da til politiet, uten at de rykket ut. Avdødes etterlatte mener drapet kunne vært forhindret om de hadde kommet til stedet. Spesielenheten etterforsker nå om politiet kunne ha handlet annerledes.

Rettsaken startet mandag 17. juni.

Aktoratet har varslet at de vil be om forvaringsdom, mens forsvarer Heidi Ysen ber om full frifinnelse. Du kan lese mer om utviklingen i etterforskningen her.

Kaotisk periode

Tiltalte er iført sort genser og en joggebukse med hvite striper når hun tar plass i vitneboksen på rettssakens tredje dag.

Hun svarer rolig og utfyllende på alle spørsmål, og omtaler konsekvent ektefellen med mellomnavnet Ravn.

Mye av rettssaken handler om hvem som har kontrollert hvem i forholdet, og hva som var foranledningen til selve drapet.

Politiet undersøker leiligheten på Hovenga i Porsgrunn, der drapet skjedde. Foto: Richard Aune / NRK

Det blå aluminiumsballtreet, som senere ble et drapsvåpen, hadde de kjøpt på XXL i Porsgrunn få dager i forveien.

De to skal ha vært opptatt av våpen i denne perioden, forteller hun.

Rønning gikk konstant med en liten kjøttøks på innerlommen om de beveget seg utendørs, hevder tiltalte.

– Denne kalte vi for kjøttmeisen, forteller hun.

Dette var et våpen som også figurerer i eventyrspillet de to har vært svært opptatt av.

Kaotisk periode

Tiltalte forteller detaljert fra det dramatiske døgnet i november.

De hadde akkurat flyttet inn på Hovenga, etter å ha giftet seg på rådhuset i Larvik fire dager i forveien.

19-åringen beskriver det som en kaotisk periode.

Tiltalte forklarer i retten at hun husker lite fra selve drapshandlingen i leiligheten på Hovenga. Foto: Richard Aune / NRK

De var ofte ruset, hadde minimal kontakt med andre, og la planer relatert til et spill de var opptatt av.

Paret skilte seg også ut ved at de snakket engelsk med hverandre.

– Så lenge vi hadde hverandre og ikke havnet på gata var det ok, forteller hun.

– Det var dere to mot verden? spør aktor Helene Holtvedt.

– Ja, sier tiltalte, som juridisk sett er en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

Avdøde ble født som kvinne, men så på seg selv som mann.

Voldsom slåsskamp

De var glade for å ha funnet et sted å bo etter en slitsom periode, og paret sov lenge på formiddagen den 26. november.

Det var nærmest tomt for møbler i leiligheten, med unntak av spisemøbler og noen bilder på veggene.

– Det eneste vi kunne ligge på var to sofaer, husker hun.

De begynte etter hvert å spille på nett.

En diskusjon utviklet seg raskt til en krangel, som endte med voldsom slåsskamp i gangen, forklarer 19-åringen, som selv mente hun hadde forsøkt å forlate leiligheten.

Det tillot ikke avdøde, hevder hun.

Hun hevder også at avdøde hentet balltreet og truet henne med dette.

Dro sammen til legevakten

Begge skal ha blitt påført skader under slåsskampen. Rønning ønsket å reise til legevakten.

Noen uker tidligere hadde avdøde tatt en graviditetstest, som paret oppfattet som positiv.

De trodde derfor Rønning var gravid, og ville kontrollere dette.

Avtalen paret imellom var at de skulle si at 22-åringen hadde falt, men at de også skulle dokumentere eventuelle andre skader på dem begge, forteller hun fra vitneboksen.

Paret dro til Porsgrunn legevakt samme kveld som drapet skjedde. Foto: Berit Heggholmen / NRK

På legevakten skal avdøde ha forklart at han sa dette for å kunne forlate leiligheten, noe som er bekreftet av en lege som er stevnet som vitne i saken.

Pasienten forklarte at det dreide seg om vold i nære relasjoner.

En sykepleier bekrefter også at Rønning var livredd for å reise hjem.

Han skal ha gitt uttrykk for at han ikke hadde noe sted å reise, og at han krysset en grense og ville «bli slått i hjel» om han dro hjem.

Slo først mot kneet

Fra legevakten ringte tiltalte politiet for å forklare sin del av historien, i tilfelle ektefellen skulle levere en anmeldelse, forteller hun.

– Jeg ringer for å være føre var, og legge inn en rapport på han, sier hun til politiet, og forteller videre om det hun mener var hendelsesforløpet den kvelden.

Hun oppfordres til å anmelde forholdet. Deretter gikk hun hjem alene.

Etter midnatt ringte det på døren.

– Det er Ravn som ringer på, og ber meg låse opp. Han snakker norsk. Det var uvanlig når det bare var oss to. Derfor trodde jeg det var noe som hadde skjedd, sier hun.

– Jeg gikk ut, og møtte han ved ytterdøren. Han fortalte at om han ikke var ute igjen om ti minutter, kom politiet.

Rønning skal deretter ha forklart han kom til å fortelle om det som hadde skjedd.

Tiltalte begynte å bli engstelig, forteller hun.

– Jeg tok tak i balltreet fordi jeg var redd han ville skade meg. Han sto foran meg og tok etter jakkelommen, der jeg visste kniven hans lå. Jeg slo mot leggen hans først for å få ham unna meg. Han reiste seg og stod som normalt, sier 19-åringen.

Etter dette er minnene svært uklare, ifølge tiltalte.

Avdødes mor ble vitne til drapet. Hun har forklart at det tok 10 sekunder fra sønnen forlot bilen hennes til hun hørte skrik fra leiligheten.

– Det får jeg ikke til å stemme, sier den drapstiltalte ektefellen.

Politimannen som var først på stedet vitnet også i retten i dag. Han forteller om en svært voldsom opplevelse på jobb.

Han var ute på et annet oppdrag da han ble sendt alene mot Hovenga, og kom alene som førstemann til stedet.

Politimannen hørte morens fortvilte rop i bakgrunnen, og gikk umiddelbart i gang med å ta seg inn i leiligheten.

– Det er hyl jeg aldri kommer til å glemme, sier han i retten.

Det gjelder også synet som møtte ham i stuen.