Oliver Ravn Rønning fra Arendal ble slått i hjel av sin ektefelle i en leilighet på Hovenga i Porsgrunn 27. november i fjor.

Rettssaken pågår frem til og med onsdag denne uken.

Et sentralt spørsmål i saken er om tiltalte skal dømmes til forvaring, noe aktoratet har varslet at de vil be om.

Selv hevder 19-åringen at drapet skjedde i nødverge.

Kun få dager tidligere hadde paret leid og flyttet inn i leiligheten.

Drapsofferet ble født som kvinne, men så på seg selv om en mann. Den tiltalte ektefellen er juridisk sett en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

En nå 19 år gammel kvinne er siktet for drapet. Hun var 18 år da hendelsen fant sted.

Rønnings mor ble vitne til deler av drapet på sønnen, da hun ventet utenfor parets leilighet.

De to oppsøkte legevakten i Porsgrunn kvelden før drapet skjedde, i forbindelse med en voldsepisode mellom de to. Den tiltalte ringte da til politiet, uten at de rykket ut. Avdødes etterlatte mener drapet kunne vært forhindret om de hadde kommet til stedet. Spesielenheten etterforsker nå om politiet kunne ha handlet annerledes.

Rettsaken startet mandag 17. juni.

Aktoratet har varslet at de vil be om forvaringsdom, mens forsvarer Heidi Ysen ber om full frifinnelse. Du kan lese mer om utviklingen i etterforskningen her.

Undersøkt en rekke ganger

Psykolog Susanne Norby Johansen og psykiater Ove Westgård er de to rettsoppnevnte sakkyndige i saken som har rullet i Telemark tingrett siden forrige mandag.

De har undersøkt tiltalte hver for seg i forkant av rettssaken, og i tillegg vært til stede samtlige dager.

Ekspertene har også fått anledning til å stille både tiltalte og vitner spørsmål underveis i saken.

De konkluderer blant annet med at den tiltalte har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

– Tiltalte scorer høyt for psykopati, sier Westgård, som i likhet med sin kollega opplever tiltalte som følelseskald i forhold til det som har skjedd.

Dette er forvaring Ekspander/minimer faktaboks Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet.

Dom på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet.

Lovbryteren må ha begått eller forsøkt å begå en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller annen forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet.

Det må også være en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Kilde: Kriminalomsorgen

– Gråter for seg selv

I retten spurte forsvarer Heidi Ysen om hvordan de forklarte dette med 19-åringens reaksjon i et avhør.

Rettssaken går i Telemark tingretts lokaler i Skien. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– I det første avhøret gråter hun veldig mye. Dere har sett opptaket. Hvordan henger det sammen med at dere mener hun ikke er følelsesmessig berørt? spør Ysen.

– Hun gråter bare for seg selv. Psykopater kan gråte intenst og mye, men i 99 prosent av tilfellene er det knyttet til egen person og ikke hva de føler i forhold til andre. Det er det jeg syns jeg ser i avhørene, svarer Johansen.

Hun møtte tiltalte bare dager etter at drapet var begått.

Psykologen opplevde at 19-åringen ikke viste tegn til anger eller skyld for det som hadde skjedd, hadde manglende innsikt i følelser og lav empati.

Uenig i deler av diagnosen

Drapsofferet ble født som kvinne, men så på seg selv som mann.

Den tiltalte ektefellen er juridisk sett en mann, men ønsker å bli omtalt som en kvinne.

Den tiltalte er uenig i deler av diagnosen fra de sakkyndige, sier forsvarer Heidi Ysen til NRK.

Heidi Ysen, forsvarer for den tiltalte 19-åringen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Hun mener at hun ikke er så syk som de sakkyndige mener.

– Hvor viktig er denne diagnosen for saken?

– Den har kun betydning om hun blir domfelt, og det blir spørsmål om forvaring, sier Ysen.

Aktor, statsadvokat Helene Holtvedt, er sparsom med kommentarer før prosedyrene som holdes onsdag førstkommende.

– Denne rapporten er en del av vurderingen vi skal ta stilling til, sier hun til NRK.