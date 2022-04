Vi høyrer for tida om lange ventelister for å få passtimar og familiar som må utsetje ferieturen.

Familien Myro frå Porsgrunn stod òg i denne køen.

Passa til familien var utgått, og ferieturen til Bornholm nærma seg.

Redda

Lite visste familien om at ein 17 år gammal hobby-programmerar skulle redde ferieturen deira.

– Vi har i fleire veker prøvd å få tak i timar til å få pass, seier Kjersti Myro.

Myro fortel at ho las i Varden om oppfinninga til 17-åringen. Tenesten kostar 125 kroner per person som registrerer seg.

Fem minutt etter at dei tok i bruk løysinga, byrja sms-ane om ledige timar å tikke inn.

Klokka 15 same dag, var familien på politistasjonen for å fornye passa sine.

– Eg synest det er kjempeartig. Eg heiar veldig på unge entreprenørar, seier ho.

Familien Myro fekk nye pass etter at dei brukte nettsida til Ole Halvor. Frå venstre: Danelia (11), Kjersti Myro og Cecilie Petrine (9). Foto: Privat

Passknipe

Det er Ole Halvor Lindtveit Bergan (17) som er hjernen bak oppfinninga.

Han fortel at han sjølv var i passknipe, og laga løysinga fyrst for seg sjølv.

Ein fredag kveld i februar sette han seg i sofaen og laga første prototyp av det som i dag er passvarsel.no.

Dette er ein robot som, ved at folk registrerer seg, sender ut ein SMS når det dukkar opp ein ledig passtime på eit passkontor.

Laurdag formiddag tikka det inn ein SMS som fortalde at det var ein ledig passtime på politistasjonen.

Berre den siste veka er det sendt ut litt over 15.000 sms-ar. Til no har Bergan hatt rundt 600 betalande kundar.

Seriøs hobby

– Eg synest det er kjempegøy å kunne hjelpe folk som treng det, seier den unge programmeraren.

Han synest det er moro å høyre at han redda ferieplanane til familien Myro.

– Det er jo derfor eg valde å gjere den tilgjengeleg for fleire. Eg er berre glad for at det hjelper folk.

For fire–fem år sidan starta han med koding som hobby. Dei siste to åra har han teke dette meir seriøst.

Han går no på informasjonsteknologi i andreklasse på vidaregåande, og lèt jobben komme i andre rekkje.

Etter at folk vart kjende med nettsida, er det fleire som har spurt om å investere i nettsida. Andre folk har komme med innspel til forbetringar og vidareutviklingar.

Slik det er no, tener han ikkje mykje på nettsida, men nok til at han slepp å gå i minus.

Han har fleire planar framover, men prosjekta vil han ikkje røpe endå.

– Eg vil fullføre skulegangen med fagbrev, så får vi sjå kva som skjer. Eg tek ting litt som det kjem, men eg er klar for utfordringar.

Lite ledige passtimar

Ifølgje politiinspektør med ansvar for pass i Sør-aust politidistrikt, Torill Sorte, er det få ledige passtimar å oppdrive i området.

Ho fortel at dei legg ut timar kvar måndag og torsdag klokka halv ti, og har utvida opningstidene på enkelte passkontor.

– Men eg ser jo at timane blir borte.

Ho legg til at dei likevel klarer å hjelpe dei som treng det.

Sorte er kjend med nettsida til Ole Halvor, og synest det er positivt med dette tilbodet.

– Det er fantastisk kreativt av ein 17-åring, seier ho og legg til at dette kan vere ein ide politiet kan ta med vidare.

Imponert

Simen Sommerfeldt, ein av grunnleggjarane av Lær Kidsa Koding, er imponert over kva Ole Halvor har fått til.

– Det er fantastisk at ein så ung person tek tak i ei aktuell problemstilling og finn ei løysing, seier han.

Han seier det er viktig at unge ikkje berre er forbrukarar av teknologi, men også er med på å utvikle han.

– Vi har underskot på fleire tusen programmerarar. Alle store og små bedrifter treng utviklarar, seier han.