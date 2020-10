Det er en veldig rørt Tufte som forteller pressen at han skal til OL neste år. Han forteller at det har vært mye jobb og mange runder.

– Jeg vil avslutte med stil, sier Tufte.

Videre takker han familien, støttespillerene, roerne og kona.

– Det er ikke bare å hive seg i båten å kaste loss. Jeg har jobbet for å skaffe folk og støtte. Nå er målet å begynne å sove, sier Hortens-roeren.

Tufte takker for all støtten han har fått. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vært i tenkeboksen

I mars sa Olaf Tufte til NRK at han la opp om som utøver om OL i Tokyo ble utsatt.

– Roing er som kjent en sport man ikke blir søkkrik av. Alt må gå opp. Jeg er motivert for alt mulig rart, men jeg har et ansvar som er mye mer enn meg selv, sa Tufte da utsettelsen var et faktum.

Så bestemte Hortens-roeren seg for å gå i tenkeboksen. I dag kom nyheten om at han har bestemt seg for å satse videre.

Sjuende OL

OL i Tokyo blir Tuftes sjuende OL, og planen er å være med i Norges dobbeltfirer i mesterskapet.

I sommer bekreftet landslagssjef Johan Flodin overfor VG at Olaf Tufte ville få delta i OL.

– Jeg har fulgt ham i sju år, og synes han er like god nå som i forrige OL-syklus og i 2015, sa Flodin til avisa den gang.

Olaf Tufte og Kjetil Borch under verdenscupen i Luzern. De to vant OL-bronse i 2016 i dobbeltsculler. Foto: Balint Czucz / Norges Roforbund

Se bilder fra Tuftes karriere.