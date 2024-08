Nytt styrtregnvarsel: – Det verste som kan skje

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om styrtregn på Østlandet søndag ettermiddag og kveld.

Siri Blichfeldt Dyrland er ordfører i Midt-Telemark kommune, som igjen er i faresonen for nytt styrtregn.

– Vi er bekymret med tanke på at vi akkurat har opplevd en alvorlig hendelse, sier hun.

– Bekymret

Ordføreren følger nøye med nå.

Det er under to uker siden store nedbørmengder og flom gjorde enorme skader i kommunen hennes.

Rundt 350 mennesker ble evakuert. Veier raste ut og bruer ble ødelagt. Hytteeiere ble isolert. To campingplasser ble hardt rammet.

– Det vi så i forrige hendelse var at det kom veldig mye regn lokalt. Vi så hvor fort man kan få en flom. Derfor er vi selvfølgelig bekymret, sier hun.

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

Kommunen har en egen vakt på vann- og avløp som nå følger ekstra godt med nå.

Kriseledelsen vil raskt bli varslet, om det blir mye regn i området, forklarer hun.

– Det verste som kan skje for oss er en ny hendelse med ekstrem nedbør. Vi har mange materielle skader nå som vi prøver å skaffe oss oversikt over, sier ordføreren.

– Håper ikke vi opplever noe sånt igjen

Hun frykter det vil bli mer alvorlig enn sist, om det kommer ny nedbør i de områdene som var rammet av flommen i juli.

– Hvis nedbør skulle komme på akkurat likt område vil det kanskje gjøre ytterligere skade. Det vil være meget uheldig, sier Dyrland.

Både private og kommunale veier og bruer er fortsatt ødelagt.

– Vi har jo ikke fått rettet opp de skadene vi hadde, sier hun.

Eikavegen i Bø ble ødelagt. Veien er fortsatt ikke reparert. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Campingplassene har åpnet og folk er tilbake i de flomrammede områdene. Kommunen vil ikke vurdere å evakuere før et eventuelt styrtregn.

– Vi ser det an. Et styrtregn kan komme på ulike områder og trenger absolutt ikke komme på samme sted som tidligere, sier Dyrland.

Kommunen vil ta raske avgjørelser, hvis de blir bekymret, forklarer hun.

– Nå håper jeg virkelig at vi ikke skal oppleve noe sånt igjen, sier hun, og understreker at hun heller ikke unner andre kommuner dette.

Meteorologisk institutt

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Terje Alsvik Walløe sier at varslet om styrtregn er usikkert.

– Det er mange innenfor området som ikke vil oppleve styrtregn i morgen. Det er lokale kraftige byger som kan inntreffe særlig i morgen ettermiddag og kvelden i morgen, sier han.

Terje Alsvik Walløe, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Lokalt er det ventet 10-20 millimeter i de kraftigste bygene i løpet av én time, forteller meteorologen.

Det kan gi lokale oversvømmelser og overvann. Det vil ikke gi store vannstandsøkninger i større elver, mener meteorologen.

– Det kan gi kraftig regnskyll i noen områder. I praksis vil de fleste oppleve at det kommer ganske lite.

Walløe vil berolige befolkningen i Midt-Telemark kommune.

Til tross for at det ikke ble varslet om styrtregn da kommunen ble rammet av flom i juli, blir han ikke bekymret for at Bø skal bli rammet på nytt nå.

– Dette er en annen type situasjon. Da var det storstilt nedbør og Bø fikk 80 millimeter nedbør. Vi forventer ikke noe lignende denne gangen.

– Dette er overhodet ikke et dramatisk varslel. Dette er et sommerfenomen, avslutter Walløe.