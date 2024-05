Nytt håp for Vestfoldbanen – Høyre setter av penger

I mars ble det kjent at regjeringen ikke ville prioritere ny jernbane mellom Tønsberg og Larvik i ny transportplan.

Det var det flere politikere fra både Vestfold og Telemark som reagerte sterkt på, og mange har jobbet hardt for å få endret på dette.

For to dager siden ble det kjent at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har enstemmig vedtatt at Vestfoldbanen skal prioriteres, skrev Sandefjords Blad. Frp har satt av 12,5 milliarder kroner.

Nå går også Høyre inn for å modernisere Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Stokke i løpet av de neste seks årene.

– Vi ser at ikke dette slaget er tapt, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen og fylkesordfører Anne Strømøy fra Høyre. Foto: Helena Rønning / NRK

Også Venstre med

Venstres Andre Skjelstad bekrefter til NRK onsdag morgen at de også setter av penger.

Han forteller at Vestfoldbanen har vært prioritert over lengre tid.

André N. Skjelstad fra Venstre. Foto: Stortinget / Stortinget

– Det har vært en viktig banestrekning for oss og derfor har vi prioritert dette. Dette er en av de viktigste pendlerrutene inn til Oslo, men også en viktig pendlerrute som går helt fra Telemark til Oslo.

Nå er de tre partiene avhengig av støtte fra SV, og stortingsrepresentant fra Høyre, Erlend Larsen, forteller at SV har sagt at de også jobber for å få dette til.

– Så lenge vi fire går sammen om dette, så vil det blir flertall for det. Det er veldig viktig for Vestfolds utvikling, sier Larsen.

– Hvor stor sjans er det for at dette nå faktisk skjer?

– Jeg er veldig optimistisk. Det er litt som gjenstår, men vi er veldig tett på nå for å få toget tilbake på skinner her i Vestfold, så det ser veldig lyst ut, sier Strømøy.

Stortingsrepresentant for SV, Grete Wold, sier at de nå jobber for å få med seg regjeringen på modernisering av Vestfoldbanen.

Hun vil ikke bekrefte om SV heller vil støtte den borgerlig sides plan, og sier at det ennå er for tidlig å si hva regjeringen lander på.

Ønsker dobbeltspor fra Tønsberg til Larvik

Larsen i Høyre vil ikke si hvor mye penger de har satt av til Vestfoldbanen før fristen 12. juni. Han vil heller ikke si hvor de henter penger fra eller hvilke prosjekter som det vil gå ut over.

– Vi har prioritert Stokke-Sandefjord høyere enn andre ting som regjeringen vil ha med i sin nasjonal transportplan, sier Larsen.

Strømøy sier at det de ønsker seg er dobbeltspor fra Tønsberg og helt til Larvik, men at de må dele strekningen i flere biter for å komme i gang.

Stokke-Sandefjord er det som har kommet lengst i planleggingsfasen.

– Nå kommer vi forhåpentligvis videre med det, og får jobbe videre sydover fra Sandefjord og ned gjennom Larvik i neste omgang, sier fylkesordføreren.

Ny stasjon på Torp?

Denne strekningen er avgjørende for at togtilbudet på hele Vestfoldbanen kan økes fra to til fire avganger i timen, og det innebærer også ny togstasjon på Torp Sandefjord lufthavn.

Strømøy forteller at kollektivtrafikken i dag inn til Torp er rundt 20 prosent, mens på Gardermoen er det på 70 prosent.

– Jernbanen er ryggraden i kollektivtilbudet i Vestfold, og det å ha en jernbane som har stasjonene på rett sted, er utrolig viktig.