Saken oppsummert: • Veiselskapet Nye Veier vil bygge en firefelts motorvei på E18 mellom Telemark og Sørlandet.

• Dette er til tross for at regjeringen har åpnet for at det kan bygges to eller tre felts veier for å skåne naturen.

• Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er tilfreds med løsningen og mener at Nye Veier ikke trosser regjeringen.

• Nye Veier har kunnet gjenbruke mye av den eksisterende veien på grunn av nye veinormaler, men har måttet senke fartsgrensen til 100 kilometer i timen.

• Det er delte meninger om beslutningen, med noen politikere som mener det bør satses mer på kollektiv og togprosjekter. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Regjeringen har åpnet for at det kan bygges to- eller trefelts veier med trafikk opptil 15.000 biler i døgnet (ÅDT) for å skåne naturen.

Veiselskapet Nye Veier har likevel besluttet å bygge firefelt på hele den gjenværende strekningen mellom Bamble og Grimstad.

Det til tross for at trafikken de siste årene har vært rundt 10.000 biler i døgnet mellom Gjerstad og Kragerø, viser tall fra Nasjonal vegdatabank.

Trafikkprognosene som Nye Veier legger til grunn, viser at det i 2060 vil være rundt 14.000 biler i døgnet mellom Tvedestrand og Gjerstad.

Tilfreds med løsningen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det ikke er riktig å hevde at Nye Veier trosser regjeringen.

Jon-Ivar Nygård (Ap) er samferdselsminister. Foto: KSENIA NOVIKOVA / NRK

Han sier at selskapet har vært pådrivere for endringer i veinormalene.

– Jeg er tilfreds med hvordan selskapet følger opp regjeringens ønsker om å velge løsninger som reduserer inngrep, utslipp og kostnader uten at det går på bekostning av sikkerheten.

I tilfellet med strekningen E18 Kragerø-Bamble, har Nye Veier som følge av nye veinormaler kunne gjenbruke mye av den eksisterende veien.

For å få til dette har de måtte senke fartsgrensen til 100 kilometer i timen, i stedet for den opprinnelig planlagte 110 kilometer i timen, forteller han.

Samferdselspolitisk talsperson for SV Mona Fagerås har tidligere sagt til NRK at Nye veier bør instrueres til å bygge smalere E18 der hvor det er mulig.

Firefelt mellom Telemark og Agder? JA! Jeg er lei av kø. 🚗🚙🚐🚗 Nei, vi må ta vare på naturen vår🌍 Jeg bryr meg ikke. Gjør som de vil🤷‍♀️🤷‍♂️ Vis resultat

Si din mening nederst i saken.

Gjenbruke eksisterende vei

På grunn av de nye veinormalene kan utbyggerne i større grad gjenbruke eksisterende vei, forteller samferdselsministeren.

– Vi sparer både matjord og natur, og senker utslipp av svevestøv og mikroplast ved å åpne for at nye motorveier kan ha litt lavere fartsgrense og tilpasses terrenget.

Nygård sier at det fortsatt vil kunne bygges nye fire felts motorveier med 110 km/t, for eksempel der det ikke er aktuelt med gjenbruk av eksisterende vei og behov for mye tunnel.

– Dette gjør at Nye Veier, selv med nye veinormaler, planlegger for firefeltsvei.

Når det planlegges veiprosjekter, gjøres det et anslag på hvor mye trafikk veistrekningen vil ha i døgnet 20 år frem i tid.

Planleggingen må også ta hensyn til dagens trafikkbilde, andelen tungbiler og gjøre et anslag for trafikkveksten i årene fremover, legger samferdselsministeren til.

Delte meninger

I Miljøpartiet De Grønne ble vi glade da regjeringa la frem en ny, fornuftig og moderne veinormal, forteller partileder Arild Hermstad.

Den sparer både penger, natur og utslipp, og øker samfunnsnytten, mener han.

Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Derfor er Nygårds u-sving skuffende. Det er ikke mulig å bygge seg ut av køproblemer.

Hermstad savner mer satsing på kollektiv og togprosjekter som Grenlandsbanen, i stedet for flere overdimensjonerte motorveier, sier han.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud har tidligere uttalt til NRK at han er glad for planene til Nye Veier, og mener at de ser fremover, og ikke bakover.

Fagerås i SV mener at det blir lettere å velge privatbil som fremkomstmiddel, ved å bygge firefelts.

– Vi vet at det fører til klimagassutslipp og nedbygging av matjord og sårbar natur, har hun tidligere sagt.