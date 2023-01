Mange nordmenn kjører rundt i nye biler som bremser av seg selv når beinet slipper gassen.

Bremsepedalen er derfor lite i bruk, noe som får konsekvenser.

– Det er mye rustne bremseskiver for tiden fordi folk faktisk bremser for lite, sier Arvid Jensen.

Arvid Jensen er daglig leder ved NAFs øvingsbane i Skien. Foto: Roald Marker / NRK

Han er daglig leder ved NAFs øvingsbane i Skien.

Et stort problem

Rust på bremseskiver er et stort problem på elbiler, og en av de hyppigste feilene på EU-kontroller, ifølge NAF.

Kenneth Rekvik, som er daglig leder ved bilverkstedet Mekonomen i Skien, ser stadig dette problemet.

Han sjekket NRKs bil. Den er to år gammel og har kun gått 32.000 kilometer.

Likevel nærmer det seg mer enn 50 prosent rust på bremseskivene. Det er maksgrensa for hvor mye rust det kan være på bremseskivene på EU-kontrollen.

– Her må det noen grove nedbremsinger til for å få det vekk, sier Rekvik.

For å få vekk overflaterusten, anbefaler Rekvik å kjøre i høy hastighet på motorvei og bremse kraftig på avkjøringsfeltet. Foto: Roald Marker / NRK

NRK-bilen er ikke det verste eksempelet han har sett, men han anbefaler ikke å kjøre med bremser som er rusta.

Da får bilen nedsatt bremseeffekt.

Kraftig nødbrems

For å få vekk overflaterust på bremseskivene anbefaler fagfolkene å ta en kraftig nødbrems en gang iblant.

– Da er det viktig å ta en god kikk i bakspeilet først og være sikker på at det ikke er noen biler bak deg, sier Jensen.

Bildene under viser eksempler på hvordan det skal og ikke skal se ut:

Ingen rust på bremseskivene til Arild Jensen. Slik skal det se ut. Slik skal det ikke se ut. Nesten mer enn 50 prosent rust på bremseskivene.

Mer bruk av bremsene gjør også at andre deler av bremseopplegget holdes bedre ved like, ifølge NAF.

– Noen er kanskje redde for å ødelegge noe når man bremser kraftig med bilen. Det er snarere tvert imot, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ved å bremse hardt jevnlig sørger du for at bremsene hele tiden er i stand til å yte sitt maksimale.

– Pass på rusten både for å komme gjennom EU-kontrollen og for å unngå unødvendig og for tidlig utskiftning av bremseskivene på bilen din.