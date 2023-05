I helgen ble det kjent at den tidligere korrupsjonsdømte sivilarkitekten Rune Breili på nytt er tiltalt av Økokrim.

Tidligere i år er han dømt for grov korrupsjon etter saker om byggetillatelser på Tjøme i Vestfold.

Sivilarkitekt Rune Breili. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Flere eiendommer på Tjøme er bakgrunn for den nye tiltalen. Økokrim mener arkitekten har gitt villedende opplysninger om utvidelser av hytter.

I samme sakskompleks er nå også Breilis arkitektfirma, et byggefirma, samt en annen arkitekt som var ansatt i arkitektfirmaet ilagt bøter for lovbrudd, melder Økokrim.

Les også: Ny tiltale mot korrupsjonsdømt arkitekt

Tiltalen

I perioden fra 2015 til 2019 skal Rune Breili ha gitt feil opplysninger og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med søknader til daværende Tjøme kommune.

Arkitektfirmaet, hvor Breili jobbet og var faglig leder, må betale bot på 250.000 kroner for samme forhold som arkitekten er tiltalt for, opplyser Økokrim.

Ifølge tiltalen gjelder søknadene tillatelse til tiltak for bebyggelse på to eiendommer.

Dette er en av hyttene hvor Økokrim mener Rune Breili skal ha gitt uriktige opplysninger. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Breili er videre tiltalt for å ha prosjektert ny fritidsbolig med hovedhus og tilbygg for den ene eiendommen i strid med kommunens arealplaner.

Disse tegningene og beskrivelsene dannet blant annet grunnlag for søknader til kommunen.

På eiendommen til komikerparet Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø er Breili tiltalt for å ha prosjektert ny bod og nytt anneks i strid med byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet.

Ekteparet Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø har tidligere sagt til NRK at jobben ble gjort av andre, og at de regnet med at alt var i orden. Foto: Inger-Marit Sæby/NRK.no

Økokrim unnlater å reise påtale mot tidligere saksbehandler i arkitektfirmaet, Harald Svendsen for hans involvering i søknader som gjelder de samme eiendommene.

En tidligere saksbehandler i kommunen var mistenkt for misbruk av offentlig myndighet i forbindelse med behandling av søknadene for de to eiendommene.

Saken mot ham er henlagt på grunn av mangel på bevis.

Les også: Komikerpar varslet om bøter

Byggefirma bøtelegges

Et byggefirma har fått bot for å ha oppført boden og annekset på kjendisparets eiendom, uten at det var gitt tillatelse til det.

Firmaet må betale en bot på 300.000 kroner. De må også betale 50.000 kroner av det de har tjent på jobben. Byggefirmaet har vedtatt boten.

Byggefirmaets daglige leder sier til NRK at de ikke har noen kommentar til saken.

Hytta før og etter utvidelsen. KARTVERKET, NIBIO OG STATENS VEGVESEN

En annen arkitekt, som tidligere av ansatt i Breilis arkitektfirma, har fått bot på 20.000 kroner.

Arkitekten må betale boten fordi han ved én anledning har gitt feil opplysninger og for å ha unnlatt å gi opplysninger til kommunen.

En hytteeier har fått sin sak henlagt, og denne saken er overført til kommunen for oppfølging.

Les også: Økokrim åtvarar om «grov» og «systematisk kriminalitet» i strandsona

Håper straffen er et viktig signal

Økokrim sender dermed det de mener er et viktig signal om at de tar strandsone-kriminalitet på høyeste alvor.

– Ulovlig bygging i og i nærheten av strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet og kan være økonomisk motivert, sier førstestatsadvokat, Hans Tore Høviskeland.

Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat i Økokrim. Foto: Odd Iversen / NRK

Et område på 12.000 fotballbaner har blitt bygget igjen i strandsonen i løpet av de siste 20 årene.

Økokrim håper straffen medfører at aktører gir riktige opplysninger til offentlige myndigheter og setter seg inn i gjeldende regelverk, slik at det ikke foretas inngrep i og i nærheten av strandsonen uten nødvendig tillatelse, sier han.

– Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder to eiendommer, med en rekke aktører. Sakene ble anmeldt av Færder kommune, sier Høviskeland.