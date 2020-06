Ny undersøkelse: Her har en av sju sittet på med en beruset båtfører

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til svarer 15 prosent av de spurte i Vestfold og Telemark at de har sittet på med en beruset båtfører. Med det menes synlig påvirket av alkohol.

Det er nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på 8 prosent. De høye tallene bekymrer Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

– De færreste av oss ville satt oss inn i en bil med en sjåfør vi visste hadde drukket. Hvorfor er så mange villige til å løpe denne risikoen på sjøen, spør Eriksrud.

BEKYMRET: Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til er bekymret over risikoen folk tar på sjøen. Foto: AV-OG-TIL

Også politiet reagerer på tallene i undersøkelsen.

– Dette er bekymringsfullt. Folk skal ikke kjøre båt i beruset tilstand. De som skal sitte på, bør si nei hvis båtførerne er beruset, sier politiinspektør Øystein Holt i Sør-Øst politidistrikt.

Betydelig båttrafikk

Holt vet ikke hvorfor Vestfold og Telemark kommer høyt i undersøkelsen, men en forklaring kan være at det er et stort båtfylke.

– Vi har kanskje noe av den største båttrafikken i Norge på sommerstid med fritidsbåter, men det er uansett ikke bra at noen velger å sitte på med båtførere som er beruset, sier Holt.

PROMILLEKONTROLLER: Politiet skal ha flere promillekontroller på sjøen i sommer. – Politibåten er bemannet hver dag i sommer, sier politiinspektør Øystein Holt. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Promille er hvert år involvert i en betydelig andel av ulykker på fritidsbåt. Ifølge Av-og-til hadde 29 prosent av dem som omkom på sjøen i fjor, promille.

– Når vi drikker blir vi mer impulsive, mer risikovillige og vi reagerer tregere. Er man på sjøen forholder man seg også til lumske skjær, uforutsigbart vær og ofte redusert sikt. Derfor er det en ingen god idé å sitte på med noen som har drukket alkohol, sier Eriksrud.

BÅTPROMILLE: I Agder, der dette bildet er tatt, ligger de på landsgjennomsnittet på åtte prosent. (illustrasjonsbilde) Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Har du noen gang i løpet av siste 3 årene sittet på i fritidsbåt med beruset båtfører? Total Oslo Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Rogaland Vestland Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms og Finnmark Antall intervju 2775 310 492 211 259 209 181 338 113 295 214 153 Befolkning (Over 18 år, oppgitt i 1000) 4206 549 775 320 404 332 282 579 174 402 223 166 Ja 8% 6% 6% 11% 15% 8% 6% 8% 1% 9% 10% 8% Nei 92% 94% 94% 89% 85% 92% 94% 92% 99% 91% 90% 92% Ubesvart - - - - - - - - - - - - *Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Av-og-til og består av 2.775 intervju med respondenter 18 +, samlet inn januar til mars 2020.

– Ikke greit

På Vallø båthavn i Tønsberg er det hektisk aktivitet for tiden. Piermester Jan Egil Sogn mener det ikke greit å sitte på med en beruset båtfører.

– Nei, det synes jeg ikke noe om. Med den grensen som er nå, kan du ta deg en øl, og kanskje to, men noe mer enn det bør du ikke ta, sier han.

Jan Egil Sogn er piermester på Vallø båthavn i Tønsberg. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Men ikke alle er klar over hva promillegrensen til sjøs er. En undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag for MA – Rusfri Trafikk viser at bare 4 av 10 ikke kjenner til at promillegrensen er på 0,8.

Koronastengte grenser fører trolig til at flere velger båtferie langs norskekysten i sommer og Eriksrud frykter at mange vil ta båten hjem fra fest. Hun mener båtførere bør avstå helt fra alkohol og ber ferierende nordmenn om å tenke seg om.

– Det finnes dessverre nok av historier om folk som tok sjansen og det gikk skikkelig galt. Har du vært på fest, så la båten stå. Tiden du sparer på hjemreisen er virkelig ikke verdt det, sier Eriksrud.