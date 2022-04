Ordningen (VTO-A) handler om tilrettelagt arbeid. Stortinget har besluttet at uføretrygdede personer med utviklingsforskjeller frem til nå ikke har fått oppfølgingen som trengs.

Ifølge NTNU Samfunnsforskning er kun to av ti personer med utviklingsforskjeller i jobb. Stortinget har nå bedt regjeringen utvikle en ny og bedre ordning.

Dette er ordningen: Ekspandér faktaboks VTO-A (bedre kjent som VTO) er en ordning som handler om tilrettelagt arbeid for uføretrygdede personer med utviklingsforskjeller eller andre tilsvarende lærevansker.

Den gjeldende Nav-modellen innebærer at arbeidsgiver får tildelt en pengesum årlig for å ha en ansatt gjennom tiltak, men at de må ta oppfølgingen selv.

Stortinget har nå bedt regjeringen utvikle en ny ordning, der også andre aktører enn Nav kan ta ansvar for oppfølgingen.

Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med planer for realisering av ny modell senest innen Statsbudsjettet for 2023 legges frem. (Kilder: Stortinget og stiftelsen HELT MED)

Med en ny ordning er det ønske om at også andre aktører enn Nav kan ta ansvar for oppfølgingen, og at flere skal komme seg ut i jobb.

Stine Johansen er en av dem som har hatt nytte av en ordning med tettere oppfølging. Hun jobber på McDonalds og har blitt fulgt opp av Fønix gjennom stiftelsen HELT MED.

Jobben består av vasking, rydding og servering ved bordene. Foto: Helene Alsaker / NRK

Johansen mener at flere bør få lik oppfølging og jobb via slike ordninger.

– Det er jo fint for oss som har utfordringer, at vi kan få jobb. Jeg tror det er viktig for folk, så man kan tjene egne penger og slipper å gå hjemme. Jeg er ikke helt funksjonshemmet og klarer meg jo fint i arbeid.

Tidligere jobbet Johansen 11 år ulønnet på et kjøkken for demente. Da kjøkkenet ble flyttet, ble hun hjemmeværende i fire år.

Hun synes det sosiale ved en jobb er viktig i hverdagen.

– Jeg har vært hjemme i mange år, så det har vært fint å få seg en jobb igjen. Det morsomste med jobben er å prate med kunder og de jeg jobber sammen med. Jeg tror det er flere hjemme som kunne jobbet sånn.

Ønsker å se på behovet for plasser

Arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, forteller at de ønsker å ta lærdom av det som ikke har fungert i den nåværende ordningen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), mener det er viktig å utrede behovet for plasser i tilrettelagt arbeidsliv. Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

– Det at ordningen ikke har vært god nok, er noe vi må ta lærdom av. Det er nettopp derfor vi ønsker å se på denne modellen som viser at direkte oppfølging er viktig. Disse erfaringene kan vi bruke slik at ordningen blir bedre.

Hun understreker at de har styrket bevilgningen for VTA-plasser med 38,5 millioner kroner utover det den forrige regjeringen hadde i sitt forslag.

Videre ønsker de å utrede behovet for plasser i tilrettelagt arbeidsliv.

– Det er 550 flere plasser i år enn i fjor, men det er for mange som sitter hjemme i isolasjon som kan bidra med sin kompetanse og sine egenskaper i arbeid. Da er det viktig å bruke de erfaringene som kan gjøre disse arbeidsplassene tilgjengelig for flere.

Ser kun positive sider

Det er Stiftelsen HELT MED som har utarbeidet modellen Johansen jobber etter.

Jarle Eknes ser kun positive sider ved en ny ordning. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Daglig leder, Jarle Eknes, forteller at de er fornøyde med det nye stortingsvedtaket, som er inspirert av denne modellen for arbeidsinkludering.

– Vi vil at det skal være valgmuligheter i ordinært arbeidsliv. Det er viktig med vekt på normalitet og inkludering i samfunnet. At en får lik kontrakt som kollegaene, at man får lønn og har en jobb man faktisk trives i.

Eknes ser kun positive sider ved ansettelser gjennom slike ordninger.

– Denne ordningen tar ikke jobber fra noen andre, men er et tillegg som bidrar til økt service og produksjon. I tillegg kan annerledesheten deres være befriende. Det bidrar ofte til bedre miljø på arbeidsplassen og kan virke avlastende for andre ansatte.

Han understreker at det er viktig at personer med utviklingsforskjeller ikke blir bortgjemt.

– Alle er en del av samfunnet. Flere med utfordringer mottar flere tjenester, men de kan også være aktive bidragsytere i samfunnet og på arbeidsplassen.