Ny lov har ikke stoppet annonser for ulovlige pengespill

En ny og strengere lov om pengespill trådte i kraft fra nyttår.

Den nye loven gjør det forbudt å markedsføre og medvirke til markedsføring av pengespill som ikke er godkjente.

Brudd på pengespilloven kan straffes med både bøter og fengselsstraffer.

Likevel har ikke reklamevideoer for internasjonale gamblingselskaper blitt borte.

Lotteritilsynet er særlig bekymret for én bestemt aldersgruppe som blir eksponert for denne reklamen.

Barn og unge kan se

Det er alvorlig at kanaler som YouTube sprer denne type reklame, sier seniorrådgiver Monica Kjelsnes.

Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet ønsker flere tips fra publikum om ulovlig markedsføring av pengespill i Norge. Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Det er en kanal som når mange, også barn og unge, som ikke bør bli eksponert for slik pengespillreklame.

NRK har også fulgt med på YouTube og gulesider.no i en periode.

Der har vi fått opp pengespillreklame, både på engelsk og norsk, som blant annet har avbrutt Youtube-innhold på Apple TV. På lik linje med andre norske reklamer.

Kan gi tilbakefall

For dem som sliter med spillavhengighet er denne reklamen svært uheldig.

Det sier leder i Norsk Forening for Spillproblematikk, Ingjerd Meen Lorvik.

– Selskapene tjener enorme summer. Mitt inntrykk er at de kan være både grådige og usolidariske.

Lorvik er glad for at Lotteritilsynet nå følger opp den nye loven.

Ingjerd Meen Lorvik og Jens Jarle Nielsen reagerer begge sterkt på at det fortsatt annonseres for ulovlige pengespill i Norge. Foto: Tom Ole Buaas

Utenlandske pengespill som er ulovlige i Norge har ført til familiekriser og skam for noen, forteller hun.

En som jobber tett på pasienter med slike problemer er Jens Jarle Nielsen ved Blå Kors i Skien. Ifølge ham er mange av hans pasienter sårbare for slik reklame.

– Spesielt i fasen hvor noen skal slutte å spille så gjør reklamen at man kan få tilbakefall. Da er man sårbar. Å bli utsatt for en slik reklame vil for mange være veldig vanskelig å stå imot, sier Nielsen.

Har blokkert ComeOn

Annonsene som har dukket opp på nettstedet gulesider.no leder til pengespill på nettstedet ComeOn. Pengespillet eies av ComeOn Group med hovedkontor på Malta.

Dette selskapet har også merkevarer som Mobilebet, Folkeriket og Norgesspill.

Administrerende direktør hos Eniro Group, som eier gulesider.no, sier til NRK at de bruker mye tid og resurser for å unngå å bryte reglene.

Men det kan være krevende med de systemene som brukes for annonser, sier Hosni Teque-Omeirat.

– ComeOn er blokkert hos oss, men det kan hende at de bruker en URL som vi ikke kjenner til og som de ikke burde ha anvendt.

Teque-Omeirat sier at selskapet nå vil forsterke kontrollen med de som får tilgang til deres hjemmesider.

NRK har vært i kontakt med pressekontakten i ComeOn group, Pål Tømmerhol. Han ønsker ikke å svare på spørsmål om markedsføringen i Norge.

– ComeOn Group er et stort, internasjonalt selskap. Av konkurransehensyn har ikke selskapet anledning til å diskutere markedsføringsstrategier i ulike marked, skriver Tømmerhol i en e-post.

Reklamevideoene avbryter Youtube-innhold på Apple TV i Norge. Foto: Tom Ole Buaas

Mener reklamen ikke er rettet mot Norge

I noen av reklamevideoene som er vist via YouTube i Norge snakker sjakkprofilen Magnus Carlsen på engelsk i en annonser for Unibet.

Malta-baserte Kindred Group, som eier Unibet, mener at annonsene på YouTube ikke er rettet mot Norge, selv om de dukker opp på norske TV-skjermer og datamaskiner.

– De internasjonale reklamefilmene med engelsk språk er rettet mot et internasjonalt publikum, sier kommunikasjonssjef Maria Angell-Dupont.

At dette skal være reklame rettet mot det norske markedet er følgelig galt, mener hun.

Monica Kjelsnes i Lotteritilsynet er uenig og slår fast at markedsføringen er ulovlig i Norge.

– De videoreklamene vi hittil har sett for ComeOn, Unibet og Mobilebet på YouTube sendes til et norsk publikum sammen med andre norskspråklige annonser og programinnhold, sier hun.

Kjelsnes mener derfor at reklamevideoene er rettet mot Norge, selv om noen av dem har engelsk språk og tekst.

Sier de følger alle regler

NRK har også vært i kontakt med YouTube-eier Google og stilt spørsmål om annonsene som Lotteritilsynet mener er ulovlige.

– Vi følger alle norske lover og regler, og disse er reflektert i strenge retningslinjer for hva slags annonser som kan kjøre på våre plattformer, skriver kommunikasjonssjef i Google, Sondre Ronander, til NRK.

Kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, skriver til NRK at YouTube følger alle norske lover og regler. Foto: Mari Reisjå / NRK

Han legger til at hvis noen bryter disse retningslinjene, så tar de aksjon så fort de blir klar over det.

– I ytterste konsekvens stenger vi annonsørens mulighet til å vise annonser.

NRKs spørsmål om det har vært en økning i pengespillannonser har ikke blitt besvart av Google.

Heller ikke spørsmål om disse reklamene blir presentert hyppigere for personer som ser på innhold som kan være relevant i forhold til pengespill.

Ønsker tips fra publikum

I Lotteritilsynet fortsetter de jobben med å kartlegge omfanget av pengespillannonsene i Norge.

En jobb som kan være vanskelig når det ikke finnes noen offentlig oversikt over annonsene og algoritmene som brukes.

Monica Kjelsnes har et klart inntrykk av at annonsene dukker opp hyppigere hos enkelte brukere enn hos andre. Derfor ønsker de tips fra publikum for å få en bedre oversikt over markedsføring som kan være i strid med den nye Pengespilloven.