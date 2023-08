Ny forskning: Rekene kan forsvinne fra Sør-Norge

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ny forskning viser at rekene har forsvunnet fra felt etter felt i Sør-Norge og i Nordsjøen

Regjeringen har redusert fiskekvoten, og rekefiskerne raser

Forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet sier at rekebestanden i Sør-Norge ligger på et kritisk lavt nivå

Fiskeriministeren betegner situasjonen for rekebestanden som alvorlig

Fiskerne mener metoden forskerne har brukt for å konkludere med en lavere bestand, ikke gir et sikkert svar

Fiskarlaget har engasjert egne biologer for å se om forskningen kvoten er basert på stemmer

Rekeforsker Guldborg Søvik mener metoden bak forskningsresultatene gir et godt estimat av bestandsstørrelsen Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

En rykende fersk forskningsartikkel fra svenske og norske forskere viser at reker har blitt serieutryddet fra flere områder utenfor Sør-Norge, i Nordsjøen og utenfor Storbritannia.

– Rekebestanden i Sør-Norge ligger på et kritisk lavt nivå, og utbredelsen har minket, sier forsker Guldborg Søvik ved Havforskningsinstituttet.

I Skagerrak er det fortsatt reker og aktivt rekefiske, men forskerne varsler at bestanden er blitt mye mindre de siste årene.

Søvik er Norges fremste ekspert på reker, og har vært med på forskningen som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

– Hvis havet blir varmere, kan rekene også forsvinne helt fra Skagerrak. Situasjonen er ikke bra, sier Søvik.

Guldborg Søvik er Norges fremste rekeforsker. Hun sier at rekene har forsvunnet fra flere områder langs Sør-Norge. Foto: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet

– Ikke for alle

Reketrålen som pleide å være ute hver dag, står nå fortøyd ved havna.

Tobias Rosendal Bech er en ivrig rekefisker i Færder. Sammen med familien driver han reketrålen Solvaag.

Det å være fisker er en livsstil, sier Tobias Rosendal Bech. For han gir det å være på sjøen en frihetsfølelse. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi er en familiebedrift og jobber så å si på dugnad for å få det til å gå.

Han sier at jobben ikke er for alle.

– Det å være fisker er en livsstil. Du står opp 03.00 på natta, og kommer hjem seint. Det er det få som har lyst til i dagens samfunn.

Da familien investerte i reketrålen tidligere i år, var rekekvoten vesentlig større.

– Vi investerte på feil grunnlag, sier Rosendal Bech.

Fiskerne mot forskerne

I sommer kom nyheten om at rekekvoten ble kraftig redusert.

Forskningen fra ICES, samt en avtale med EU, er bakgrunnen for at det ikke lenger kan fiskes like mange reker som før.

Fiskeriministeren betegner situasjonen for rekebestanden som alvorlig.

– Det er alvorlig for fiskerne, men bærekraftig forvaltning er den eneste veien vi kan gå, ellers blir det som nå er en vanskelig og krevende situasjon, katastrofal, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Fiskerne mener metoden forskerne har brukt for å konkludere med en lavere bestand, ikke gir et sikkert svar.

– Det er masse reker ute i fjorden. Vi står i en maktesløs situasjon, sier fisker Tobias Rosendal Bech.

Tobias Rosendal Bech sier det er masse reker ute i fjorden. Bildet er fra en rekefangst på Solvaag nylig. Foto: Tobias Rosendal Bech / privat

Jan Bredesand, styremedlem i Fiskarlaget, er ikke bekymret for framtiden til rekene i Skagerrak.

Han tror den reduserte mengden hunnreker i år handler om naturlige variasjoner.

– Vi har engasjert frittstående biologer til å se på modellen som brukes av ICES. Forskerne har gjort feil før, så vi må snu alle steiner for å se om det er feil. Er det ingen feil, må vi bare godta det.

Fiskarlaget har engasjert egne biologer for å se om forskningen kvoten er basert på stemmer. Foto: Ken Markus Christensen / NRK

Rekeforsker Guldborg Søvik mener metoden bak forskningsresultatene gir et godt estimat av bestandsstørrelsen.

– Jeg er helt enig i at fangster varierer fra dag til dag, og også gjennom døgnet. Så at fiskerne har gode fangster i Skagerrak, betviler jeg ikke. Men det totale bildet ser ikke så bra ut.

Blir liggende ved land

Fiskeriministeren forstår fiskernes frustrasjon, men sier forskningen er tydelig.

– Forskerne har gitt oss et råd om å gå enda mer ned enn den kvoten som Norge og EU nå har blitt enige om, sier han.

For reketrålen Solvaag betyr den reduserte kvoten etterslep på vedlikehold, og flere dager i uka liggende til land.

– Det er krevende å se at det er masse reker der ute, men at vi ikke har lov til å høste av naturens overskudd. Det gjør oss frustrerte. Vi har regninger og forpliktelser. Vi kan ikke bare legge båten still, sier Rosendal Bech.

Fisketråla Solvaag får etterslep på vedlikehold i motorrommet som følge av trange tider. Foto: Philip Hofgaard / NRK