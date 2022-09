Selskapet Vianode har besluttet å investere 2 milliarder kroner i den nye fabrikken på Herøya industripark i Telemark.

Fabrikken skal produsere batterimaterialer som tilsvarer behovet til rundt 20 000 elbiler i året innen 2024.

Beslutningen er et viktig skritt i arbeidet med å etablere en komplett batteriverdikjede i Norge for det europeiske markedet, skriver Vianode i en pressemelding.

– Ved hjelp av solid støtte fra eierne Elkem, Hydro og Altor, har Vianode lagt et solid grunnlag for å lykkes med å bli et ledende industriselskap innen avanserte batterimaterialer, produsert på en bærekraftig måte.

Det sier Asbjørn Søvik, fungerende administrerende direktør og arbeidende styreleder i Vianode.

STOR DAG: – En fantastisk dag, sa daglig leder i Vianode, Stian Madshus på pressekonferansen på Herøya industripark onsdag, sammen med fylkesordfører Terje Riis-Johansen, varaordfører i Porsgrunn, Anne Kristine Grøtting, og skiensordfører Hedda Foss Five. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Det er en fantastisk dag, sa Stian Madshus, daglig leder for Europa i Vianode, på pressekonferansen onsdag formiddag.

Norge har et godt grunnlag for å lykkes med denne typen produksjon på grunn av prosessindustrien, påpeker han.

STOR DAG: –Det er et veldig stort potensiale med den bakgrunnen vi har med prosessindustrien i Norge, sier daglig leder i Vianode, Stian Madshus. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Det representerer en mulighet for en potensiell stor ny industri i landet, sier Madshus.

100 nyansatte

Selskapet har i dag rundt 60 ansatte.

Innen 2023 skal de ansette 100 nye ansatte.

Investeringen er en del av en større investeringsplan, og skjer parallelt med forberedelser til neste fase av utbyggingen.

Målet er å levere batterimaterialer til 2 millioner elbiler i året innen 2030.

Dersom selskapet går videre med disse planene, kan antall ansatte økes til 300 innen 2026, opplyser Vianode.

Reduserer CO₂-utslipp

Grafittmaterialene fra Vianode er produsert med opptil 90 prosent lavere CO₂-utslipp enn dagens standardmaterialer, opplyser selskapet.

Materialene forbedrer egenskapene i batterier.

Det bidrar blant annet til raskere lading, økt rekkevidde og lengre levetid, samt forbedrer sikkerheten og gjør det enklere å resirkulere batteriene.

Den globale etterspørselen etter batterier vokser raskt, drevet av det grønne skiftet, viser selskapet til.

Men det er ikke tilstrekkelig opptrapping når det gjelder produksjon av batterimaterialer.

Vianode har som mål frem til 2030 å løse den betydelige mangelen i Europa på slike materialer.

– Myndigheter og bilprodusenter er også i økende grad fokusert på bærekraftige verdikjeder og her har Vianode et unikt utgangspunkt for å utgjøre en forskjell med vårt lave CO₂-avtrykk, sier Stian Madshus, daglig leder for Europa i Vianode.

Viktig investering

En stor og gledens dag, sier varaordfører i Porsgrunn, Anne Kristine Grøtting.

– Vi får en produksjon som ikke har eksistert i Europa noensinne, og nå blir den etablert her. Vi ønsker mer batterier og strømproduksjon. Dette er et skritt i riktig retning, sier hun.

I en tid hvor så mye næringsliv sliter, har dette en betydning for hele Norge, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen.

– Jeg tror prosjektet i dag har en verdi i nasjonal sammenheng også utover Grenland. Det viser at vi kan fortsette å utvikle landet vårt og skape grønne arbeidsplasser. Det er muligheter på tross av krig i Europa og at kostnader løper løpsk, sier han.

Investeringen er en av de absolutt største på Herøya industripark den siste tida, forteller Sverre Gotaas, administrerende direktør.