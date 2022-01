21. desember opplevde Nortura et alvorlig dataangrep mot sine systemer. Angrepet ble ifølge konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, oppdaget raskt.

– Vi klarte å koble fra alle våre systemer fort, å slå angrepet ned og begrense den konsekvensen som det kunne ha fått selv om angrepet var veldig alvorlig.

Ennå har ikke Nortura skrudd på de opprinnelige systemene sine, men de har funnet alternativer slik at fabrikkene kan sette i gang med slakt og skjæring igjen. Og ikke minst få produktene ut til kundene sine.

Konsekvenser

Gjennom romjulen og nyttårshelgen har det vært jobbet døgnet rundt. Selv om Nortura har kunnet produsere i romjulen, har de ikke hatt mulighet til å ta imot dyr til slakt eller få ferdige produkter ut til kundene.

– Vi har foredlet både pølser og postei i romjulen. Så vi har jo produsert, men så stopper det opp på råvare til slutt da.

Det sier Therese Ryan, fabrikksjef ved Nortura i Tønsberg.

Fabrikksjef ved Nortura i Tønsberg, Therese Ryan, tror de er tilbake i tilnærmet normal drift igjen i slutten av neste uke. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Gjennom helga har de brukt tid på å teste ut de nye midlertidige systemene, slik at de kan få varer inn og ut av fabrikken. Og mandag kunne de endelig slakte igjen.

– Det føles veldig fint. Når man går i fabrikken, så er så klart folk glade for at vi er i gang igjen. Det er godt å se at ting fungerer og flyter som det skal.

Ryan håper og tror at de er tilbake til tilnærmet normal drift i slutten av neste uke. Hun sier det er gris som er viktigst å få startet slakt av i første omgang.

Dyrevelferden ivaretatt

Selv om Nortura ikke har kunnet ta inn flere dyr for slakt før de fikk på plass nye midlertidige systemer, så har de kunnet slakte dyrene som allerede var kommet inn. Dermed har ikke dataangrepet gått utover dyrene.

– Dyrevelferden er det viktigste når sånne ting skjer. Selv om vi koblet ned våre systemer så slaktet vi som vanlig, og tømte fjøsene våre for levende dyr og slaktet de. Så fikk vi utsatt transport inn noen dager. Dette gjaldt ikke kylling og kalkun, der slaktet vi som normalt hele tiden, forteller Panengstuen.

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, forteller at de har jobbet døgnet rundt for å få på plass midlertidige systemer. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Som følge av angrepet har ikke bønder som driver med gris og storfe, kunnet levere inn dyr til slakt de siste 2–3 ukene.

Leder i Vestfold og Telemarks bondelag, Aslak Snarteland, sier nyheten om at Nortura kan slakte som normalt igjen, er gledelig.

Han sier det har vært en fortvilet situasjonen for flere bønder, men at de har klart å finne andre løsninger. Noen har omrokkert i eget fjøs, andre har levert dyr til konkurrerende slakterier, som har åpnet dørene for å avhjelpe situasjonen.

Ifølge Hans H. Kirkevold, leder i Norsvin Vestfold, har de fleste av svinebøndene klart å finne løsninger i denne perioden. Mange hadde, han selv inkludert, akkurat levert det siste de skulle av dyr før jul før angrepet ble oppdaget.

Vet ikke hvor det sviktet

Selv om de midlertidige systemene bidrar til at fabrikkene kan produsere tilnærmet som normalt, kan det ta en stund før de permanente systemene er opp og går igjen.

– Vi ønsker nå å gjøre en veldig grundig og god jobb både for å verifisere hvordan systemene er, og bygge inn ytterligere sikkerhet når uforutsette krefter har vært inne. Så det vil nok ta noen uker før vi er oppe med de permanente systemene igjen, sier Panengstuen.

– Vet dere hvor det sviktet?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det er opp til etterforskningen. Dette er meldt både til politi og Datatilsynet, så det er litt for tidlig å konkludere.

Konsernsjefen kan heller ikke si noe om hvor mye angrepet har kostet Nortura og samarbeidspartnerne per nå.