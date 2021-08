Norske fyr mangler millioner til vedlikehold

– Frivillige må først jobbe dugnad på land for å kunne jobbe dugnad på fyrstasjonene i Norge, sier daglig leder Elisabeth Carrera i Norsk fyrhistorisk forening.

Carrera ønsker at gamle fyr langs norskekysten skal kunne brukes til blant annet overnatting og kulturformidling.

– Det er mange flotte fyr som er viktige for lokalmiljøet som møteplasser. De gir muligheter for å drive med turisme, sier hun.

BEVARE: Elisabeth Carrera vil bevare norske fyrstasjoner.

Mangler penger

I fjor ble etterslepet på vedlikehold estimert til 540 millioner på de 114 fyrene eid av Kystverket.

Flere av disse leies ut til bruk for allmennheten, men ikke alle. I år er budsjettet på 31 millioner til det løpende arbeidet.

– Det bevilges ikke nok midler til å ta igjen etterslepet, sier Carrera.

Fulehuk fyr i Færder kommune er et eksempel på et fyr hvor utallige timer med dugnad er lagt ned de siste 15 årene. Dette fyret er ikke eid av Kystverket.

POPULÆRT: Mange tar båten ut til Fulehuk fyr om sommeren. Foto: Anne-Sophie Drouet / NRK

Nå er det en populær plass for turister takket være frivillige som Thorvald Haraldsen i foreningen Fulehuks venner. Han sier fyret var i dårlig stand før de begynte på restaureringen.

– Vinduer var slått ut, og det hadde vært innbrudd der. Det var forfall, kort og godt.

Han håper unge mennesker også skal finne veien ut til fyret.

IVRIG: Thorvald Haraldsen i Fulehuks venner ønsker at flere får anledning til å besøke fyret. Foto: Anne-Sophie Drouet / NRK

Kostbart å restaurere

Fyrstasjoner ligger utsatt til for vær og krever kontinuerlig vedlikehold. Guttorm Tomren i Kystverket sier bygg som viser rustrenninger, gjerne ser verre ut enn de er.

– Vi prøver å gjøre mye arbeid når vi først er der. Flere fyr er fredet og krever entreprenører med kompetanse til å jobbe med slike bygg, sier Tomren.

Statssekretær Anders Tyvand i Samferdselsdepartementet sier regjeringens mål i Nasjonal transportplan (NTP), er å bruke mer penger på vedlikehold de neste årene.

– Regjeringen har en tydelig ambisjon om å bli kvitt etterslepet på vedlikehold innen 12 år, sier Tyvand.

Elisabeth Carrera tror ikke på Tyvand før pengene kommer.

– Det samme ble sagt i forrige NTP, sier hun.

Populære feriemål

I fjor gikk «Norges siste fyrvokter» av med pensjon, men fyret ble ikke stående alene av den grunn.

Interessen for å overnatte i et fyrhus er blitt så stor at mange fyr igjen skinner for fullt. Fyrhistorisk forening hadde over 350.000 besøkende på 90 medlemsfyr i 2019.

Lindesnes fyr satte rekord i fjor med 190.000 besøkende.

Et annet populært fyr er Kråkenes fyr i Vestland.

– Vi er fullbooket hver eneste dag fram til midten av august og alle helger fram til oktober, sa overnattingsvert og fyrvokter på Kråkenes fyr i Vestland, Gunn Hjertenes, til NRK i juli.