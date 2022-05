Norsk biff kan bli mørere med nytt dyrefôr

På en gård i nærheten av kysten i Vestfold har bonde Arnt Inge Flood Johansen blitt med på et forskningsprosjekt. Oksene hans har nå fått en ny type fôr.

– Jeg har ikke merket noen forskjell på de, i hvert fall. De spiser like herlig, sier Johansen, omringet av oksene rundt seg.

Målet til forskerne som er på besøk på gården, er å gjøre fôret mer miljøvennlig og kortreist. Et av prosjektene er å omdanne tare til kortreist dyrefôr.

Testingen av fôret skjer på laks, lam og nå storfe – biffen til det norske folk. Nå er forskerne spente på hvordan det vil påvirke dyrehelsen, men også kvaliteten på kjøttet.

På lam har testingen tidligere gitt gode resultater.

– Kjøttet hadde en friskere rødfarge, bedre holdbarhet, saftigere og det var faktisk også mørere. Resultatet var så spennende at vi ønsket å prøve det på slakteokser, forteller professor Margareth Øverland, senterleder for Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Til oksene har de blandet prosessert tare med surfôr og kraftfôr. Selv om det er små mengder det er snakk om, kan det påvirke næringsinnholdet, mener Øverland.

Kjøttet på bildet er fra de oksene som fikk tarefôret. Er kjøttet rødere og mørere? Foto: Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

Tidlig, men tydelig

Forsøket på storfe ble gjennomført før jul. Og foreløpige resultater viser positive tegn, ifølge Øverland.

– Kjøttet ser ut til å være mørere og inneholder mer jod, noe som vi mennesker har for lite av i kosten i dag. Det er først nå vi har sett resultatet og det er veldig spennende. Vi holder enda på med analysene.

Resultatet kan også bli at den kommersielle tare-produksjonen i Norge øker og kommer mer inn i verdikjeden. Og på den måten gjøre dyrefôret kortreist.

– Alle vil vel ha godt, mørt kjøtt. Jeg håper og tror dette ender opp som en innovasjon som vi kan kommersialisere og ta i bruk. Det gir et unikt, nytt fôr, med et sluttprodukt som er mørere kjøtt.

Taren dras opp av sjøen. Bildet er fra Frøya i Trøndelag der taren kommer fra. Foto: Seeweed solutions

Kan hjelpe bærekraftsmål

Hos Nortura er de positive til forsøkene, men de venter på det endelige resultatene.

– Det er jo bare foreløpige tall, men det ser ut som det kan treffe mange av de målsettingene vi har om å få et enda mer bærekraftig landbruk og sunnere kjøtt til forbrukeren, sier Asgeir Svendsen, fagsjef for storfe i Nortura.

Han tror de fleste produsentene i Norge bør være interessert i ta i bruk fôret.

– Men det handler om hvilke kostnader de får. Og den mer praktisk anvendelse av fôret.