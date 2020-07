Det kan bli varme dager på jobb om sommeren. Ikke minst i industrien.

Gradestokken viste 47 grader i Hydro aluminiums lokaler en dag i slutten av juni. Foto: Privat / NRK

Is, saft og flere pauser

– Nå om dagen er det veldig varmt altså. På ettermiddagen blir det verst, smiler Runar Lundhaug, avdelingsleder ved Hydro aluminiums «varmvals».

Arbeidsfolkene i kjeledress smelter metall og aluminium, som i utgangspunktet er en mildt sagt varm affære.

Når sommertemperaturen kryper oppover utendørs, merkes det godt i lokalene ved havna i Holmestrand.

På vanlige dager er det rundt 30 grader, men når sommeren slår inn for alvor, har de tidvis temperaturer opp mot 50 grader på arbeidsplassen.

Det er handlet inn store mengder is og kald drikke til de ansatte, forsikrer arbeidslederen.

Smeltet aluminium varmer godt. Foto: Guro Hatlo / NRK

– Det er klart vi må stelle godt med dem. Vi tilrettelegger for ekstra pauser om de føler for det, og kjører på med saft, forsikrer Lundhaug.

Ingen øvre grense

Norske arbeidsplasser har, ifølge Arbeidstilsynet, ikke noen øvre grense for temperatur, men det stilles strenge krav til at arbeidet skal kunne utføres forsvarlig.

– Arbeidsgiver er ansvarlig for at de fysiske arbeidsforholdene er forsvarlig for de ansatte. Dette gjelder blant annet inneklima, skriver Grete T. Tjærandsen i en e-post til NRK. Hun er rådgiver i Arbeidstilsynet.

– Arbeidet skal organiseres og planlegges på en slik måte at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger som kan være til skade for deres helse, legger hun til.

Ifølge lege Jan Magnus Fredheim er kroppen vår «flink», for den klarer å regulerere temperaturen selv.

Lege Jan Magnus Fredheim sier kroppen tar seg av varmen ved å svette. På den måten kjøles kroppen ned. Foto: Linn Løkken / NRK

– Den mekanismen vi har for å holde på kroppstemperaturen vår er svetting når det er varmt. Svetten fordamper, og på den måten kjøler vi ned kroppen.

Fredheim legger til at det er tyngre å jobbe hvis det er veldig varmt eller kaldt, men at det går fint, dersom man tar hensyn og drikker masse.

Går for ull

Marius Hillestad har jobbet ved smelteverket i snart 18 år. Han stortrives, tross varme forhold.

– Vi har «kjølebuer» med aircondition og kald drikke. Det er veldig viktig å få i seg mye væske. Det går noen liter vann om dagen. Vi er våte av svette her, sier han.

Og selv om ull høres ut som feil valg av tekstiler på denne varme arbeidsplassen, mener Hillestad at det hjelper mot varmen.

Marius Hillestad stortrives, tross varme dager på jobb. Foto: Guro Hatlo / NRK

– Vi har tøy som beskytter oss. Ulltrøye og ullsko høres forferdelig ut, men det hjelper nok faktisk litt når man blir veldig svett.

Men lei av varme og sola blir han ikke.

– Det blir til at man setter seg ute når man kommer hjem likevel, ler han.