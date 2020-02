– Vi er helt i skyene. Det er en drøm å vinne verdens største og mest prestisjefylte konkurranse for kokkelandslag. Siste gang Norge vant OL i kokkekunst var i 2008, sier Gunnar Hvarnes, som leder kokkelandslaget.

Hvarnes, som er fra Larvik, vant selv OL i kokkekunst i 2008. Det var sist Norge vant. Han har også vunnet en rekke andre prestisjefylte mesterskap for kokker.



– Derfor vet jeg hvor stort og hvor mye en seier betyr for kokkelandslaget og kokke-Norge.

Denne desserten bestod av epler fra Hardanger, rømme, yuzu, hvit sjokolade og mandler, og stod altså til gull. Foto: Eirik Nilssen / Matbyrået Impuls

2000 kokker fra 59 land

I OL i kokkekunst deltok mer enn 2 000 kokker fra 59 land. Kokkene lager mat i ulike kategorier i åpne konkurransekjøkkener. Dommerne vurderer lagene langs en rekke parametere, blant annet smak, hygiene og innovasjon.

Gunnar Hvarnes (43) fra Larvik er glad for seieren i OL i kokkekunst i Stuttgart. Foto: Eirik Nilssen / Matbyrået Impuls

Det var først og fremst smakene de norske lagene vant på. På menyen var det selvsagt prima norsk sjømat: Kveite, kongekrabbe, Lofotskrei og piggvar. På kjøttfronten ble det servert blant annet kalv fra Hurum, kanin og reinsdyrblod.



– Smakene var spennende og viktigst av alt, gode. Det var en god følelse da de reiste seg og ga oss applaus, sier Hvarnes.

Vegancanneloni med grønne erter, purrestokk fra Rogalandskysten og svarte trøfler var én seks retter det norske kokkelandslaget serverte. Foto: Eirik Nilssen / Matbyrået Impuls

Gratulasjoner fra matministeren

Kokkelandslaget junior vant sølv sammenlagt. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sendte sine gratulasjoner etter seieren.

– Det er nok et bevis på at Norge er en matnasjon med norske kokker og restauranter som er blant de beste i verden. Jeg er sikker på at oppmerksomheten vil gjøre at enda flere får øynene opp for våre unike matopplevelser, sier Bollestad.

Sogn og Fjordane er representert med hele tre personer på kokkelandslaget, som har med seg 13 kokker fra hele Norge.

– Vi er ganske målløse, det er en jævlig fin følelse, sier måløyværingen Kristoffer Westvik Lofsnes etter å ha vunnet OL-gull i kokkekunst.

Vant OL-gull i kokkekunst Du trenger javascript for å se video.

Ganske intenst

I tillegg til Westwik er Tonje Torvanger fra Sogndal og Jan-Erik Hauge fra Bremanger de to andre på landslaget.

Forrige gang Norge vant kokke-OL var i 2008 med stjernekokken Sven Erik Renaa som kaptein.

Løyrom var en av ingrediensene på det norske kokkelandslagets meny i kategorien Chefs Table. Foto: Eirik Nilssen / Matbyrået Impuls

– Vi har hatt en god følelse og gode leveringer, forteller Hauge om laget sin innsats.

Flere på laget har vært med i kokke-OL to-tre ganger tidligere. Før mesterskapet har de møttes jevnlig for å planlegge og gjøre oppgaver sammen for å forberede seg til konkurransen. Under mesterskapet har de i ti dager jobbet fra morgen til kveld.

– Det er ganske intenst, sier han.

Han sier laget har kjent på et press etter at Norge ble rangert på topp tre før konkurransen. Under konkurransen skal det ha vært 3–400 nordmenn til stede for å støtte de tre norske landslagene.

– Det er ingenting som står på feiringen, sier Hauge med jubel i bakgrunnen da han ble intervjuet av NRK.