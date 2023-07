Nordmenn på vei til hetebølge i Europa: – Litt skummelt

– Jeg gruer meg litt egentlig. Det er deilig inne der vi har aircondition, men på turer og sånt er det litt skummelt, sier Rose Kristin Holter.

Rose Kristin Holter skal på ferie til Malaga sammen med familien. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Hun skal på ferie til Malaga sammen med bestemoren Ann Kristin Pedersen og resten av familien.

Sør i Europa ventes det hetebølge denne uken. Flere steder kan få godt over 40 varmegrader.

Ekstremvarmen i Spania skremmer de unge i reisefølget.

– Det er ikke det beste jeg vet om. Jeg er glad i vinteren. Men det blir deilig å bade da.

– Angrer du litt?

– Nei. Jeg elsker å være der. Det blir kjempedeilig, sier Holter.

Bestemor Ann Kristin Pedersen har planen klar.

– Jeg skal ikke gjøre noen ting. Jeg skal slappe av og flyte i bassenget. Vi skal lære han lille pjokken der borte å svømme, sier hun og peker på familiens yngste.

Hetebølge i Europa

Onsdag er det varslet følgende makstemperaturer i populære storbyer i Europa, ifølge Yr.

Værkartet over makstemperaturer i Europa mandag 10. juli lyser knallrødt. Grafikk: Meteorologisk institutt

Malaga: 41 grader

Madrid: 37 grader

Roma: 36 grader

London: 21 grader

Paris: 26 grader

Berlin: 28 grader

Det er særlig Spania som får kjenne på den ekstreme varmen, opplyser Meteorologisk institutt.

– Spania har ute et hetebølgevarsel på 43–44 grader de neste dagene, sier meteorolog Magnus Ovhed til NRK.

Meteorolog Magnus Ovhed i Meteorologisk institutt. Foto: Magne Velle

– Grunn til at man oppfant siesta

I sørlige deler ser det ut som temperaturen holder seg over 40 grader hele uken, forklarer meteorologen.

Har man bestilt ferie til Spania i juli, må man være forberedt på temperaturer over 40 grader, mener Ovhed.

Det er likevel sjelden man opplever slike temperaturer i så lange perioder som det nå er ventet.

– Men det blir også vanligere og vanligere i Sør-Europa, sier han.

Global snittemperatur i 2023 2023 Jan Apr Sep Des 11 12 13 14 15 16 °C snittemperatur Mai 2023: 14.1 °C NOAA Kilde: Gå til NRKs Klimastatus

Som turist bør du passe på deg selv i varmen, råder Ovhed.

– Se hvordan lokalbefolkningen gjør det. Ikke gå ut i sola midt på dagen. Skal du på stranden, gjør det tidlig på dagen eller på kvelden. Unngå solsteken midt på dagen.

– Det er jo en grunn til at man oppfant siesta i Sør-Europa, ler meteorologen.

Les også: Varmegrader om vinteren i Antarktis – tirsdag ble tidenes varmerekord sprengt

Mest utsatt i varmen

Det er særlig eldre og syke som er spesielt sårbare i varmen. De er mer utsatt for skader og i verste fall død, opplyser Folkehelseinstituttet.

Men for de aller fleste vil en ekstremvarme påvirke kroppen. Du kan bli slapp og det er vanskelig å tenke klart.

NRK har tidligere laget saker om hvordan du holder holdet kaldt i varmen. Her er noen av rådene:

Kjøl ned kroppen med vann. Kle deg i svart: Oppholder man seg i skyggen er det kjøligere å ha på seg mørke enn lyse klær. Er man i sola, bør man unngå mørke klær. Spis ofte og lite: Det gjør at varmen fra fordøyelsessystemet blir mindre. Nok drikke: Drikk rikelig, men unngå koffein og alkohol. Spis gjerne frukt og grønnsaker som inneholder mye vann, som vannmelon og agurk.

«Nødhjelpspakke» med gode råd til deg som sliter i varmen:

Dekker ikke avbestilling

Skulle du bli skremt av værvarselet og få lyst til å bli hjemme, er meldingen fra forsikringsselskapene klar.

Du får ikke dekket avbestilling på grunn av varmen.

– Hetebølge er dessverre ikke dekket på reiseforsikring. Det at det er varmt et annet sted, holder ikke til å få igjen på forsikringen, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If og Europeiske Reiseforsikring. Foto: Pressefoto

Det finnes ingen unntak for spesielt utsatte grupper.

– Reiseforsikringen dekker dersom det oppstår et ulykkestilfelle på reisestedet, eller hvis du blir syk før du drar.

Forsikringsselskapene er forberedt på at mange nordmenn vil trenge hjelp den neste uken.

– Når det er sånne hetebølger er det alltid noen som blir rammet av dem. Da har man mulighet til å ringe og få hjelp og råd. Hvis man trenger akutt hjelp dekker reiseforsikringen det, sier Clementz.

– Aldri opplevd noe så ekstremt

En stor guttegjeng fra Moss vurderte aldri å avbestille den planlagte gutteturen til Malaga, til tross for hetebølge.

– Jeg har aldri opplevd noe så ekstremt. Jeg er forberedt på at det kommer til å bli veldig varmt, sier Erling Sannes på flyplassen Torp i Sandefjord.

Denne gjengen skal på guttetur til Malaga. De planlegger å oppsøke skygge i løpet av dagen, smøre seg med solkrem og prøve å drikke noe annet enn alkohol. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Gjengen kommer til å tilpasse tilværelsen etter varmen.

– Det er jo guttetur, så vi skal prøve å nyte dagene, men også kveldene og nettene, ler de.