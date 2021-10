Statnett drifter det sentrale strømnettet i Norge, og kan se hvordan hele landet forbruker strøm.

Mandag og tirsdag var det rekorddyr strøm på Østlandet, Vestlandet og Sørlandet.

Men ifølge Statnett påvirket ikke det forbruket til vanlige folk i særlig grad. Forbruket gikk litt ned på Vestlandet og Sørlandet fra mandag til tirsdag, mens på Østlandet brukte folk faktisk mer strøm.

– Våre tall for 20. oktober er ikke helt nøyaktige ennå. For alle tre prisområder ser det ut til at det var det en liten nedgang i strømforbruket i husholdningene fra tirsdag til onsdag, sier Håkon Smith-Isaksen Holdhus.

Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Statnett sier at det var liten endring i strømforbruket i Sør-Norge, tross høye priser tidligere denne uka. Foto: Statnett

Han er kommunikasjonsrådgiver i Statnett.

Holdhus sier at det er mye som kan påvirke forbruket, som ikke Statnett kan se.

– Temperaturer og vær vil for eksempel ha mye å si. I tillegg er det kanskje mange som føler eller har begrenset mulighet til å endre forbruket sitt mye på kort varsel.

Klesvasken går som vanlig

Det kan trønderen Mikael Strand Jønsberg kjenne seg igjen i. Den 21 år gamle studenten bor i Hokksund sammen med forloveden. Han mener at de ikke har noe unødvendig strømforbruk.

– Jeg føler at jeg allerede bruker strøm på det mest nødvendige. Kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin er ting som man må ha i gang. Vi slenger på en vask når det er fullt i dunken.

I Haugesund sitter Kaj Ask Bang med kone og tre hjemmeboende barn og kjenner på den samme følelsen.

– Vi har ikke mulighet til å ta de store innsparingene. Det er vanskelig når husholdningsmaskinene må gå som normalt, sier han.

Se også: Dette koster det å dusje

Den siste strømregningen til Bang-familien kom på rundt 1500 kroner.

– Det er uten nettleie og andre påslag. Vi klarer det, men vi er på smertegrensa, sier familiefaren.

Familien prøvde å droppe tørketrommelen for tørkestativ, men det tok for lang tid å tørke klærne.

Bang-familien i Haugesund har gått fra panelovn i kjelleren, til oppvarming med varmepumpe. Ellers bruker de strøm som før. Her er Kaj Ask Bang med kona Emine Camilla Bang. Foto: Privat

– Det ble ganske tomt i klesskapet etter hvert.

Bang mener også at de ikke kan kutte i barnas strømbruk.

– De har behov for å bruke PC til skolearbeid, og for å ha kontakt og spille med venner.

Strømregninga spiste resten av studielånet

I fjor var det lave strømpriser. Mikael syns likevel prisøkninga fra i fjor er absurd. Den siste strømregninga kom på 1120 kroner. På samme tid i fjor var den på 369 kroner.

– Jeg hadde satt av til faste kostnader og en legeregning, og satt igjen med 9,95 kroner av studielånet på 8615 kroner.

Han forteller at han klarer seg fordi samboeren jobber fulltid, og kan stå for utgifter som mat.

– Skulle jeg bodd alene med de samme utgiftene, kunne jeg ikke kjøpt en kjærlighet på pinne i butikken, en gang.

Lite villig til å endre strømvaner

Cecilie Tvetenstrand er spare- og forbrukerøkonom i Storebrand. Hun tror vaner er årsaken til at det ikke var store endringer i strømforbruket, tross høye priser.

Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, tror vaner er årsaken til at det ikke var store endringer i strømforbruket, tross høye priser. Foto: Karoline Næss / Storebrand

– Vi glemmer å slå av lyset når vi går ut, og er vant til å skru opp ovnen. Så tenker vi kanskje ikke over at det vil påvirke strømregningen nå som prisene er så høye.

Et forskningsprosjekt som Statnett har gjennomført, bekrefter at folk i nokså liten grad endrer strømvaner i dager eller timer med høy strømpris.

– Det jobbes nå med å undersøke grunner til dette, forteller Holdhus.

Han sier at smartere bruk av strømmen vil være en fordel både for kundene med lavere strømregning, og nettselskapene siden det gir mindre behov for mer strømnett.

Strømprisene skal øke i årene framover, og Tvetenstrand råder folk til å endre vanene sine nå.

– I tillegg til høye strømpriser, så er det også varslet av rentene skal opp. Folk bør tenke nøyere over hva de bruker penger på, sier hun.

Les også: Spår høyere strømpriser