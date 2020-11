Nordmann mistenkt i overgrepssak mot barn

Ifølge thailandske medier kom politiet på sporet av mannen da de overvåket internettsider og nedlastinger fra nettet.

Politiet mistenker at han både har lastet opp og ned et stort antall videoer som viser barn som utsettes for seksuelle overgrep.

Risikerer fem års fengsel

Nordmannen i 80-årene er anklaget for oppbevaring og distribusjon av barnepornografi.

I Thailand har dette en strafferamme på fem års fengsel og bot på 30 000 kroner.

En innsatsstyrke fra innenriksdepartementet, spesialetterforskere samt en flernasjonal politistyrke står bak pågripelsen som skjedde onsdag.

Fra leiligheten til mannen har de beslaglagt datautstyr som minnepinner, en harddisk og en pc samt en mobiltelefon.

UD kjent med saken

Nordmannen er bosatt i Thailand.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet sier at de er kjent med at en norsk borger skal ha blitt arrestert i Thailand.

– På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke gi ut nærmere detaljer om bistand til norske borgere i utlandet.